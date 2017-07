Como a água se forma dentro do coco?

Pergunta da leitora Clara Frischeisen, Brasília, DF

Ilustra Izzie Paschoal

Edição Felipe van Deursen

PAPINHA DE NENÉM

É um processo que se inicia na fase embrionária do coqueiro. Logo após a fecundação, a futura árvore cria uma reserva de alimentos para o embrião. Nos primeiros meses de vida, essa despensa de comida é líquida

DELIVERY

Os tecidos de nutrição (nome técnico dessa reserva de comida) se alojam em uma cavidade dentro do coco desenvolvida para isso. Os nutrientes são formados por água e sais minerais, que chegam à cavidade por meio do floema, a parte do sistema vascular que faz o transporte de seiva

VAI MOLHANDO

Os tecidos de nutrição vão se multiplicando na cavidade. Com isso, o líquido, rico em açúcar e potássio, se acumula até poder ser consumido por mamíferos como os macacos e os humanos

VAI SECANDO

Em cinco meses, o coco verde e jovem tem 400 ml de água, em média. À medida que o fruto amadurece, a água seca e se transforma na parte branca e carnosa, alterando também o gosto e a concentração de sais minerais. Em um ano, o líquido já está completamente seco

O coqueiro-anão (mais usado para consumo de água de coco ) inicia a produção de cocos a partir de 3 anos. Ele rende até 200 frutas por ano

Olha o coco!

Vida útil da fruta para consumo não dura mais do que um ano