Existem frutas azuis?

PERGUNTA João Marco, Alagoinhas, BA

Não. As substâncias que dão a cor azul aos vegetais se chamam antocianinas, parte do grupo dos flavonoides, e estão presentes em diversas plantas. O problema é que, para ficar com a cor azul, a fruta precisa estar num ambiente alcalino, o que é raro na natureza – nesses casos, as antocianinas acabam gerando uma coloração diferente. Mas, então, como explicar o mirtilo e outros alimentos azulados? É simples: são vegetais que se aproximam do azul, mas não chegam exatamente lá. O azul, segundo a definição científica, é a cor visível quando a onda de luz possui um comprimento entre 450 e 495 nanômetros

A cor da estação

Confira as três substâncias que dão cor aos vegetais

Flavonoides

Rabanete (roxo), mirtilo (azul) e cereja (vermelho-escuro)

Clorofila

Pimentão (verde-escuro), maçã (verde-médio), uva (verde-escuro)

Carotenoides

Limão (amarelo), laranja (laranja) e tomate (vermelho)

CONSULTORIA Maria do Carmo, engenheira agrônoma e pesquisadora da Embrapa Clima Temperado, Cleucione de Oliveira Pessoa, engenheira agrônoma na Esalq-USP, Natalia Dallocca Berno, mestre em ciência e tecnologia de alimentos na Esalq-USP