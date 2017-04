Saudades? Relembre todas as coleções do chocolate Surpresa

Quem foi criança durante a década de 80 e 90 deve se lembrar do chocolate com relevo e, principalmente, dos cards colecionáveis, geralmente sobre bichos. A cada ano, o tema mudava – o primeiro, de 1983, trazia “Animais de Todo o Mundo”. O verso apresentava detalhes técnicos, como o nome popular da criatura, família, nome científico, habitat, hábitos alimentares, reprodução e particularidades.

Segundo a fabricante Nestlé, todos os cards eram produzidos em igual número (ou seja, não havia algum mais raro). E, para conseguir um álbum onde colá-los, era só mandar embalagens pelo correio à Nestlé.

O produto foi um sucesso e fabricado por 20 anos! Sua última temporada foi em 2003, com o tema “Mix Cartoon”, sobre desenhos famosos do canal Cartoon Network. Mas ele está de volta este ano, com um Ovo de Páscoa Surpresa – vem com álbum e dez cards colecionáveis.

Confira as 14 coleções de cards nas galerias abaixo (e sinta a nostalgia que tomou conta aqui da redaçã0):

Animais de Todo o Mundo (1983, 20 cartões)

1. Arara (1) zoom_out_map 1 /20 Arara (1) (Nestlé/Divulgação)

2. Canguru (2) zoom_out_map 2 /20 Canguru (2) (Nestlé/Divulgação)

3. Carneiro das Montanhas Rochosas (3) zoom_out_map 3 /20 Carneiro das Montanhas Rochosas (3) (Nestlé/Divulgação)

4. Cisne (4) zoom_out_map 4 /20 Cisne (4) (Nestlé/Divulgação)

5. Coruja (5) zoom_out_map 5 /20 Coruja (5) (Nestlé/Divulgação)

6. Dromedário (6) zoom_out_map 6 /20 Dromedário (6) (Nestlé/Divulgação)

7. Elefante (7) zoom_out_map 7 /20 Elefante (7) (Nestlé/Divulgação)

8. Esquilo (8) zoom_out_map 8 /20 Esquilo (8) (Nestlé/Divulgação)

9. Flamingo (9) zoom_out_map 9 /20 Flamingo (9) (Nestlé/Divulgação)

10. Garça (10) zoom_out_map 10 /20 Garça (10) (Nestlé/Divulgação)

11. Girafa (11) zoom_out_map 11 /20 Girafa (11) (Nestlé/Divulgação)

12. Leoa (12) zoom_out_map 12 /20 Leoa (12) (Nestlé/Divulgação)

13. Lhama (13) zoom_out_map 13 /20 Lhama (13) (Nestlé/Divulgação)

14. Mandarim (14) zoom_out_map 14 /20 Mandarim (14) (Nestlé/Divulgação)

15. Pelicano (15) zoom_out_map 15 /20 Pelicano (15) (Nestlé/Divulgação)

16. Raposa (16) zoom_out_map 16 /20 Raposa (16) (Nestlé/Divulgação)

17. Tatu (17) zoom_out_map 17 /20 Tatu (17) (Nestlé/Divulgação)

18. Tigre (18) zoom_out_map 18 /20 Tigre (18) (Nestlé/Divulgação)

19. Urso panda gigante (19) zoom_out_map 19 /20 Urso panda gigante (19) (Nestlé/Divulgação)

20. Zebra (20) zoom_out_map 20/20 Zebra (20) (Nestlé/Divulgação)

Animais do Pantanal (1984, 30 cartões)

1. Anta (1) zoom_out_map 1 /30 Anta (1) (Nestlé/Divulgação)

2. Arara (2) zoom_out_map 2 /30 Arara (2) (Nestlé/Divulgação)

3. Biguá (3) zoom_out_map 3 /30 Biguá (3) (Nestlé/Divulgação)

4. Cabeça-seca (4) zoom_out_map 4 /30 Cabeça-seca (4) (Nestlé)

5. Cafezinho (5) zoom_out_map 5 /30 Cafezinho (5) (Nestlé/Divulgação)

6. Capivara (6) zoom_out_map 6 /30 Capivara (6) (Nestlé/Divulgação)

7. Cateto (7) zoom_out_map 7 /30 Cateto (7) (Nestlé/Divulgação)

8. Cervo (8) zoom_out_map 8 /30 Cervo (8) (Nestlé/Divulgação)

9. Colhereiro (9) zoom_out_map 9 /30 Colhereiro (9) (Nestlé/Divulgação)

10. Curicaca (10) zoom_out_map 10 /30 Curicaca (10) (Nestlé/Divulgação)

11. Cutia (11) zoom_out_map 11 /30 Cutia (11) (Nestlé/Divulgação)

12. Ema (12) zoom_out_map 12 /30 Ema (12) (Nestlé/Divulgação)

13. Garça (13) zoom_out_map 13 /30 Garça (13) (Nestlé/Divulgação)

14. Gavião (14) zoom_out_map 14 /30 Gavião (14) (Nestlé/Divulgação)

15. Jaburu (15) zoom_out_map 15 /30 Jaburu (15) (Nestlé/Divulgação)

16. Jabuti (16) zoom_out_map 16 /30 Jabuti (16) (Nestlé/Divulgação)

17. Jacaré (17) zoom_out_map 17 /30 Jacaré (17) (Nestlé/Divulgação)

18. Macaco-prego (18) zoom_out_map 18 /30 Macaco-prego (18) (Nestlé/Divulgação)

19. Onça (19) zoom_out_map 19 /30 Onça (19) (Nestlé/Divulgação)

20. Paca (20) zoom_out_map 20 /30 Paca (20) (Nestlé/Divulgação)

21. Papagaio (21) zoom_out_map 21 /30 Papagaio (21) (Nestlé/Divulgação)

22. Pica-pau (22) zoom_out_map 22 /30 Pica-pau (22) (Nestlé/Divulgação)

23. Quati (23) zoom_out_map 23 /30 Quati (23) (Nestlé/Divulgação)

24. Sinimbu (24) zoom_out_map 24 /30 Sinimbu (24) (Nestlé/Divulgação)

25. Socó-boi (25) zoom_out_map 25 /30 Socó-boi (25) (Nestlé/Divulgação)

26. Suçuarana (26) zoom_out_map 26 /30 Suçuarana (26) (Nestlé/Divulgação)

27. Sucuri (27) zoom_out_map 27 /30 Sucuri (27) (Nestlé/Divulgação)

28. Tachã (28) zoom_out_map 28 /30 Tachã (28) (Nestlé/Divulgação)

29. Tatu (29) zoom_out_map 29 /30 Tatu (29) (Nestlé/Divulgação)

30. Tucano (30) zoom_out_map 30/30 Tucano (30) (Nestlé/Divulgação)

Maravilhas do Mar (1985, 30 cartões)

1. Anêmona n°1 (1) zoom_out_map 1 /30 Anêmona (1) (Nestlé/Divulgação)

2. Anêmona n°2 zoom_out_map 2 /30 Anêmona (2) (Nestlé)

3. Aranha-do-Mar n° 3 zoom_out_map 3 /30 Aranha-do-Mar (3) (Nestlé/Divulgação)

4. Baiacu de Espinho n° 4 zoom_out_map 4 /30 Baiacu de Espinho (4) (Nestlé/Divulgação)

5. Baiacu Mirim n° 5 zoom_out_map 5 /30 Baiacu Mirim (5) (Nestlé/Divulgação)

6. Borboleta n° 6 zoom_out_map 6 /30 Borboleta (6) (Nestlé)

7. Budião n° 7 zoom_out_map 7 /30 Budião (7) (Nestlé/Divulgação)

8. Cérebro de Netuno n° 8 zoom_out_map 8 /30 Cérebro de Netuno (8) (Nestlé/Divulgação)

9. Coral n° 9 zoom_out_map 9 /30 Coral (9) (Nestlé/Divulgação)

10. Donzela n° 10 zoom_out_map 10 /30 Donzela (10) (Nestlé/Divulgação)

11. Eremita Paguro n° 11 zoom_out_map 11 /30 Eremita Paguro (11) (Nestlé/Divulgação)

12. Esponja n° 12 zoom_out_map 12 /30 Esponja (12) (Nestlé/Divulgação)

13. Estrela do Mar n° 13 zoom_out_map 13 /30 Estrela do Mar (13) (Nestlé/Divulgação)

14. Frade n° 14 zoom_out_map 14 /30 Frade (14) (Nestlé)

15. Frade Real n° 15 zoom_out_map 15 /30 Frade Real (15) (Nestlé/Divulgação)

16. Jaguriça n° 16 zoom_out_map 16 /30 Jaguriça (16) (Nestlé/Divulgação)

17. Lebre-do-Mar n° 17 zoom_out_map 17 /30 Lebre-do-Mar (17) (Nestlé/Divulgação)

18. Maria da Toca n° 18 zoom_out_map 18 /30 Maria da Toca (18) (Nestlé/Divulgação)

19. Maria Mole n° 19 zoom_out_map 19 /30 Maria Mole (19) (Nestlé/Divulgação)

20. Moréia n° 20 zoom_out_map 20 /30 Moréia (20) (Nestlé)

21. Orelha de Elefante n° 21 zoom_out_map 21 /30 Orelha de Elefante (21) (Nestlé/Divulgação)

22. Ouriço do Mar n° 22 zoom_out_map 22 /30 Ouriço do Mar (22) (Nestlé)

23. Papagaio n° 23 zoom_out_map 23 /30 Papagaio (23) (Nestlé/Divulgação)

24. Paru-Soldado n° 24 zoom_out_map 24 /30 Paru-Soldado (24) (Nestlé/Divulgação)

25. Peixe Caximbo n° 25 zoom_out_map 25 /30 Peixe Caximbo (25) (Nestlé/Divulgação)

26. Peixe Lagarto n° 26 zoom_out_map 26 /30 Peixe Lagarto (26) (Nestlé/Divulgação)

27. Peixe Macaco n° 27 zoom_out_map 27 /30 Peixe Macaco (27) (Nestlé/Divulgação)

28. Peixe-Morcego n° 28 zoom_out_map 28 /30 Peixe-Morcego (28) (Nestlé/Divulgação)

29. Peixe Rei n° 29 zoom_out_map 29 /30 Peixe Rei (29) (Nestlé)

30. Salema n° 30 zoom_out_map 30/30 Salema (30) (Nestlé/Divulgação)

Animais da Amazônia (1986, 30 cartões)

1. Lobo-guará (1) zoom_out_map 1 /30 Lobo-guará (1) (Nestlé/Divulgação)

2. Cachorro-do-mato-vinagre (2) zoom_out_map 2 /30 Cachorro-do-mato-vinagre (2) (Nestlé/Divulgação)

3. Preguiça-de-dois-dedos (3) zoom_out_map 3 /30 Preguiça-de-dois-dedos (3) (Nestlé/Divulgação)

4. Preguiça-de-três-dedos (4) zoom_out_map 4 /30 Preguiça-de-três-dedos (4) (Nestlé/Divulgação)

5. Cuxiú (5) zoom_out_map 5 /30 Cuxiú (5) (Nestlé/Divulgação)

6. Macaco-barrigudo (6) zoom_out_map 6 /30 Macaco-barrigudo (6) (Nestlé/Divulgação)

7. Macaco-parauacu (7) zoom_out_map 7 /30 Macaco-parauacu (7) (Nestlé/Divulgação)

8. Macaco-da-noite (8) zoom_out_map 8 /30 Macaco-da-noite (8) (Nestlé/Divulgação)

9. Jaguar (9) zoom_out_map 9 /30 Jaguar (9) (Nestlé/Divulgação)

10. Irara (10) zoom_out_map 10 /30 Irara (10) (Nestlé/Divulgação)

11. Ariranha (11) zoom_out_map 11 /30 Ariranha (11) (Nestlé/Divulgação)

12. Tamanduá-bandeira (12) zoom_out_map 12 /30 Tamanduá-bandeira (12) (Nestlé/Divulgação)

13. Jabuti (13) zoom_out_map 13 /30 Jabuti (13) (Nestlé/Divulgação)

14. Lontra (14) zoom_out_map 14 /30 Lontra (14) (Nestlé/Divulgação)

15. Peixe-boi (15) zoom_out_map 15 /30 Peixe-boi (15) (Nestlé/Divulgação)

16. Uirapuru (16) zoom_out_map 16 /30 Uirapuru (16) (Nestlé/Divulgação)

17. Sanchaço-azul (17) zoom_out_map 17 /30 Sanchaço-azul (17) (Nestlé/Divulgação)

18. Papagaio-moleiro (18) zoom_out_map 18 /30 Papagaio-moleiro (18) (Nestlé/Divulgação)

19. Jacamim (19) zoom_out_map 19 /30 Jacamim (19) (Nestlé/Divulgação)

20. Galo-da-serra (20) zoom_out_map 20 /30 Galo-da-serra (20) (Nestlé/Divulgação)

21. Choquinha (21) zoom_out_map 21 /30 Choquinha (21) (Nestlé/Divulgação)

22. Saí-verde (22) zoom_out_map 22 /30 Saí-verde (22) (Nestlé/Divulgação)

23. Saíra-beija-flor (23) zoom_out_map 23 /30 Saíra-beija-flor (23) (Nestlé/Divulgação)

24. Arara-canga (24) zoom_out_map 24 /30 Arara-canga (24) (Nestlé/Divulgação)

25. Biguá (25) zoom_out_map 25 /30 Biguá (25) (Nestlé/Divulgação)

26. Mutum (26) zoom_out_map 26 /30 Mutum (26) (Nestlé/Divulgação)

27. Maguari (27) zoom_out_map 27 /30 Maguari (27) (Nestlé/Divulgação)

28. Pipira-preta (28) zoom_out_map 28 /30 Pipira-preta (28) (Nestlé/Divulgação)

29. Pavãozinho (29) zoom_out_map 29 /30 Pavãozinho (29) (Nestlé/Divulgação)

30. Rapazinho-carijó (30) zoom_out_map 30/30 Rapazinho-carijó (30) (Nestlé/Divulgação)

A Fantástica Mata Atlântica (1987, 30 cartões)

1. Tié-sangue zoom_out_map 1 /30 Tié-sangue (1) (Nestlé/Divulgação)

2. Tico-tico zoom_out_map 2 /30 Tico-tico (2) (Nestlé/Divulgação)

3. Tangará zoom_out_map 3 /30 Tangará (3) (Nestlé/Divulgação)

4. Saíra-verde zoom_out_map 4 /30 Saíra-verde (4) (Nestlé/Divulgação)

5. Saíra-sete-cores-pálida zoom_out_map 5 /30 Saíra-sete-cores-pálida (5) (Nestlé/Divulgação)

6. Saíra-amarela zoom_out_map 6 /30 Saíra-amarela (6) (Nestlé/Divulgação)

7. Sabiá-laranjeira zoom_out_map 7 /30 Sabiá-laranjeira (7) (Nestlé/Divulgação)

8. Queixada zoom_out_map 8 /30 Queixada (8) (Nestlé/Divulgação)

9. Pomba-espelho zoom_out_map 9 /30 Pomba-espelho (9) (Nestlé/Divulgação)

10. Pintor-verdadeiro zoom_out_map 10 /30 Pintor-verdadeiro (10) (Nestlé/Divulgação)

11. Papagaio-chorão zoom_out_map 11 /30 Papagaio-chorão (11) (Nestlé/Divulgação)

12. Ouriço-cacheiro zoom_out_map 12 /30 Ouriço-cacheiro (12) (Nestlé/Divulgação)

13. Muriqui zoom_out_map 13 /30 Muriqui (13) (Nestlé/Divulgação)

14. Mocho-orelhudo zoom_out_map 14 /30 Mocho-orelhudo (14) (Nestlé/Divulgação)

15. Mico-estrelas de tufos pretos zoom_out_map 15 /30 Mico-estrela de tufos pretos (15) (Nestlé/Divulgação)

16. Mico-estrelas de tufos brancos zoom_out_map 16 /30 Mico-estrela de tufos brancos (16) (Nestlé/Divulgação)

17. Mico-leão-dourado zoom_out_map 17 /30 Mico-leão-dourado (17) (Nestlé/Divulgação)

18. Mico-leão-de-cara-dourada zoom_out_map 18 /30 Mico-leão-de-cara-dourada (18) (Nestlé/Divulgação)

19. Macuco zoom_out_map 19 /30 Macuco (19) (Nestlé/Divulgação)

20. Jacutinga zoom_out_map 20 /30 Jacutinga (20) (Nestlé/Divulgação)

21. Jacuguaçu zoom_out_map 21 /30 Jacuguaçu (21) (Nestlé/Divulgação)

22. Gavião-pega-macaco zoom_out_map 22 /30 Gavião-pega-macaco (22) (Nestlé/Divulgação)

23. Gaturamo bandeirinha zoom_out_map 23 /30 Gaturamo bandeirinha (23) (Nestlé/Divulgação)

24. Gato-do-mato zoom_out_map 24 /30 Gato-do-mato (24) (Nestlé/Divulgação)

25. Cutia zoom_out_map 25 /30 Cutia (25) (Nestlé/Divulgação)

26. Caxinguelê zoom_out_map 26 /30 Caxinguelê (26) (Nestlé/Divulgação)

27. Bugio zoom_out_map 27 /30 Bugio (27) (Nestlé/Divulgação)

28. Beija-flor-dourado zoom_out_map 28 /30 Beija-flor-dourado (28) (Nestlé/Divulgação)

29. Araponga zoom_out_map 29 /30 Araponga (29) (Nestlé)

30. Araçari-do-bico-pintalgado zoom_out_map 30/30 Araçari-do-bico-pintalgado (30) (Nestlé/Divulgação)

Litoral e Ilhas Oceânicas (1988, 30 cartões)

1. Sapo-da-areia zoom_out_map 1 /30 Sapo-da-areia (1) (Nestlé/Divulgação)

2. Sebito zoom_out_map 2 /30 Sebito (2) (Nestlé/Divulgação)

3. Trinta-réis-das-rocas zoom_out_map 3 /30 Trinta-réis-das-rocas (3) (Nestlé/Divulgação)

4. Viuvinha-preta zoom_out_map 4 /30 Viuvinha-preta (4) (Nestlé/Divulgação)

5. Viuvinha-branca zoom_out_map 5 /30 Viuvinha-branca (5) (Nestlé/Divulgação)

6. Rabo-de-junco zoom_out_map 6 /30 Rabo-de-junco (6) (Nestlé/Divulgação)

7. Mombebo-branco zoom_out_map 7 /30 Mombebo-branco (7) (Nestlé/Divulgação)

8. Piloto zoom_out_map 8 /30 Piloto (8) (Nestlé/Divulgação)

9. Golfinho zoom_out_map 9 /30 Golfinho (9) (Nestlé/Divulgação)

10. Lagartixa zoom_out_map 10 /30 Lagartixa (10) (Nestlé/Divulgação)

11. Caranguejo zoom_out_map 11 /30 Caranguejo (11) (Nestlé/Divulgação)

12. Aratu zoom_out_map 12 /30 Aratu (12) (Nestlé/Divulgação)

13. Maria-farinha zoom_out_map 13 /30 Maria-farinha (13) (Nestlé/Divulgação)

14. Tartaruga-cabeçuda zoom_out_map 14 /30 Tartaruga-cabeçuda (14) (Nestlé/Divulgação)

15. Guará zoom_out_map 15 /30 Guará (15) (Nestlé/Divulgação)

16. Batuíra zoom_out_map 16 /30 Batuíra (16) (Nestlé/Divulgação)

17. Paturi-preta zoom_out_map 17 /30 Paturi-preta (17) (Nestlé/Divulgação)

18. Pirupiru zoom_out_map 18 /30 Pirupiru (18) (Nestlé/Divulgação)

19. Jacaré-de-papo-amarelo zoom_out_map 19 /30 Jacaré-de-papo-amarelo (19) (Nestlé/Divulgação)

20. Gafanhoto zoom_out_map 20 /30 Gafanhoto (20) (Nestlé/Divulgação)

21. Oitenta-e-oito zoom_out_map 21 /30 Oitenta-e-oito (21) (Nestlé/Divulgação)

22. Borboleta-da-praia zoom_out_map 22 /30 Borboleta-da-praia (22) (Nestlé/Divulgação)

23. Sabiá-da-praia zoom_out_map 23 /30 Sabiá-da-praia (23) (Nestlé/Divulgação)

24. Papagaio-de-cara-roxa zoom_out_map 24 /30 Papagaio-de-cara-roxa (24) (Nestlé/Divulgação)

25. Tesourão zoom_out_map 25 /30 Tesourão (25) (Nestlé/Divulgação)

26. Socó-dorminhoco zoom_out_map 26 /30 Socó-dorminhoco (26) (Nestlé/Divulgação)

27. Garcinha-branca zoom_out_map 27 /30 Garcinha-branca (27) (Nestlé/Divulgação)

28. Gaivota zoom_out_map 28 /30 Gaivota (28) (Nestlé/Divulgação)

29. Gaivotão zoom_out_map 29 /30 Gaivotão (29) (Nestlé/Divulgação)

30. Flamingo zoom_out_map 30/30 Flamingo (30) (Nestlé/Divulgação)

Campos e Cerrados (1989, 30 cartões)

1. Sagui (1) zoom_out_map 1 /30 Sagui (1) (surpresa/Mundo Estranho)

2. Tatu-bola (2) zoom_out_map 2 /30 Tatu-bola (2) (mundo estranho/Mundo Estranho)

3. Raposa do campo (3) zoom_out_map 3 /30 Raposa do campo (3) (Nestlé/Divulgação)

4. Anta (4) zoom_out_map 4 /30 Anta (4) (Nestlé/Divulgação)

5. Veado-campeiro (5) zoom_out_map 5 /30 Veado-campeiro (5) (Nestlé/Divulgação)

6. Catita (6) zoom_out_map 6 /30 Catita (6) (Nestlé/Divulgação)

7. Tamanduá-bandeira (7) zoom_out_map 7 /30 Tamanduá-bandeira (7) (Nestlé/Divulgação)

8. Caninana (8) zoom_out_map 8 /30 Caninana (8) (Nestlé/Divulgação)

9. Borboleta (9) zoom_out_map 9 /30 Borboleta (9) (Nestlé/Divulgação)

10. Borboleta-monarca (10) zoom_out_map 10 /30 Borboleta-monarca (10) (Nestlé/Divulgação)

11. Borboleta-gema (11) zoom_out_map 11 /30 Borboleta-gema (11) (Nestlé/Divulgação)

12. Sapinho-de-barriga-vermelha (12) zoom_out_map 12 /30 Sapinho-de-barriga-vermelha (12) (Nestlé/Divulgação)

13. Ema (13) zoom_out_map 13 /30 Ema (13) (Nestlé/Divulgação)

14. Perdiz (14) zoom_out_map 14 /30 Perdiz (14) (Nestlé/Divulgação)

15. Curicaca (15) zoom_out_map 15 /30 Curicaca (15) (Nestlé/Divulgação)

16. Quero-quero (16) zoom_out_map 16 /30 Quero-quero (16) (Nestlé/Divulgação)

17. Bacurau-tesoura (17) zoom_out_map 17 /30 Bacurau-tesoura (17) (Nestlé/Divulgação)

18. Buraqueira (18) zoom_out_map 18 /30 Buraqueira (18) (Nestlé/Divulgação)

19. Gavião-preto (19) zoom_out_map 19 /30 Gavião-preto (19) (Nestlé/Divulgação)

20. Quiriquiri (20) zoom_out_map 20 /30 Quiriquiri (20) (Nestlé/Divulgação)

21. Pica-pau-do-campo (21) zoom_out_map 21 /30 Pica-pau-do-campo (21) (Nestlé/Divulgação)

22. João-bobo (22) zoom_out_map 22 /30 João-bobo (22) (Nestlé/Divulgação)

23. Mutum-pinima (23) zoom_out_map 23 /30 Mutum-pinima (23) (Nestlé/Divulgação)

24. Maracanã (24) zoom_out_map 24 /30 Maracanã (24) (Nestlé/Divulgação)

25. Papagaio-galego (25) zoom_out_map 25 /30 Papagaio-galego (25) (Nestlé/Divulgação)

26. Gralha de topete (26) zoom_out_map 26 /30 Gralha de topete (26) (Nestlé/Divulgação)

27. Sabiá-do-campo (27) zoom_out_map 27 /30 Sabiá-do-campo (27) (Nestlé/Divulgação)

28. Soldadinho (28) zoom_out_map 28 /30 Soldadinho (28) (Nestlé/Divulgação)

29. Mineirinho (29) zoom_out_map 29 /30 Mineirinho (29) (Nestlé/Divulgação)

30. Cardeal (30) zoom_out_map 30/30 Cardeal (30) (Nestlé/Divulgação)

Sertões (1991, 30 cartões)

1. Mocó n° 1 zoom_out_map 1 /30 Mocó (1) (Nestlé/Divulgação)

2. Suçuarana n° 2 zoom_out_map 2 /30 Suçuarana (2) (Nestlé/Divulgação)

3. Maracajá n° 3 zoom_out_map 3 /30 Maracajá (3) (Nestlé/Divulgação)

4. Irará n° 4 zoom_out_map 4 /30 Irará (4) (Nestlé/Divulgação)

5. Caititu n° 5 zoom_out_map 5 /30 Caititu (5) (Nestlé/Divulgação)

6. Peba n° 6 zoom_out_map 6 /30 Peba (6) (Nestlé/Divulgação)

7. Mambira n° 7 zoom_out_map 7 /30 Mambira (7) (Nestlé/Divulgação)

8. Mico-estrela n° 8 zoom_out_map 8 /30 Mico-estrela (8) (Nestlé/Divulgação)

9. Camaleão n° 9 zoom_out_map 9 /30 Camaleão (9) (Nestlé/Divulgação)

10. Calango-cego n° 10 zoom_out_map 10 /30 Calango-cego (10) (Nestlé/Divulgação)

11. Calanguinho n° 11 zoom_out_map 11 /30 Calanguinho (11) (Nestlé/Divulgação)

12. Sapo-cururu n° 12 zoom_out_map 12 /30 Sapo-cururu (12) (Nestlé/Divulgação)

13. Borboleta-do-maracujá n° 13 zoom_out_map 13 /30 Borboleta-do-maracujá (13) (Nestlé/Divulgação)

14. Borboleta-da-caatinga n° 14 zoom_out_map 14 /30 Borboleta-da-caatinga (14) (Nestlé/Divulgação)

15. Zabelê n° 15 zoom_out_map 15 /30 Zabelê (15) (Nestlé/Divulgação)

16. Pato-de-crista n° 16 zoom_out_map 16 /30 Pato-de-crista (16) (Nestlé/Divulgação)

17. Carcará n° 17 zoom_out_map 17 /30 Carcará (17) (Nestlé/Divulgação)

18. Fura-barreira n° 18 zoom_out_map 18 /30 Fura-barreira (18) (Nestlé/Divulgação)

19. Arara n° 19 zoom_out_map 19 /30 Arara (19) (Nestlé/Divulgação)

20. Anu-branco n° 20 zoom_out_map 20 /30 Anu-branco (20) (Nestlé/Divulgação)

21. Fogo-pagou n° 21 zoom_out_map 21 /30 Fogo-pagou (21) (Nestlé/Divulgação)

22. Asa-branca n° 22 zoom_out_map 22 /30 Asa-branca (22) (Nestlé/Divulgação)

23. Cancã n° 23 zoom_out_map 23 /30 Cancã (23) (Nestlé/Divulgação)

24. Graúna n° 24 zoom_out_map 24 /30 Graúna (24) (Nestlé/Divulgação)

25. Sofrê n° 25 zoom_out_map 25 /30 Sofrê (25) (Nestlé/Divulgação)

26. Papa-formigas n° 26 zoom_out_map 26 /30 Papa-formigas (26) (Nestlé/Divulgação)

27. Abre-e-fecha n° 27 zoom_out_map 27 /30 Abre-e-fecha (27) (Nestlé/Divulgação)

28. Galo-da-campina n° 28 zoom_out_map 28 /30 Galo-da-campina (28) (Nestlé/Divulgação)

29. Coroinha n° 29 zoom_out_map 29 /30 Coroinha (29) (Nestlé/Divulgação)

30. Noivinha n° 30 zoom_out_map 30/30 Noivinha (30) (Nestlé/Divulgação)

Cães de Raça (1992, 30 cartões)

1. Dogue alemão (1) zoom_out_map 1 /30 Dogue alemão (1) (Nestlé/Divulgação)

2. Yorkshire Terrier (2) zoom_out_map 2 /30 Yorkshire Terrier (2) (Nestlé/Divulgação)

3. Buldogue inglês (3) zoom_out_map 3 /30 Buldogue inglês (3) (Nestlé/Divulgação)

4. Rottweiler (4) zoom_out_map 4 /30 Rottweiler (4) (Nestlé/Divulgação)

5. Pointer inglês (5) zoom_out_map 5 /30 Pointer inglês (5) (Nestlé/Divulgação)

6. Shar pei (6) zoom_out_map 6 /30 Shar pei (6) (Nestlé/Divulgação)

7. Schnauzer miniatura (7) zoom_out_map 7 /30 Schnauzer miniatura (7) (Nestlé/Divulgação)

8. Chow Chow (8) zoom_out_map 8 /30 Chow Chow (8) (Nestlé/Divulgação)

9. Fila brasileiro (9) zoom_out_map 9 /30 Fila brasileiro (9) (Nestlé/Divulgação)

10. Basset Hound (10) zoom_out_map 10 /30 Basset Hound (10) (Nestlé/Divulgação)

11. Weimaraner (11) zoom_out_map 11 /30 Weimaraner (11) (Nestlé/Divulgação)

12. Komondor (12) zoom_out_map 12 /30 Komondor (12) (Nestlé/Divulgação)

13. Terrier escocês (13) zoom_out_map 13 /30 Terrier escocês (13) (Nestlé/Divulgação)

14. Dalmata (14) zoom_out_map 14 /30 Dalmata (14) (Nestlé/Divulgação)

15. Daschund standart de pelo liso (15) zoom_out_map 15 /30 Daschund standart de pelo liso (15) (Nestlé/Divulgação)

16. Coolie (16) zoom_out_map 16 /30 Coolie (16) (Nestlé/Divulgação)

17. Afghan hound (17) zoom_out_map 17 /30 Afghan hound (17) (Nestlé/Divulgação)

18. Boxer (18) zoom_out_map 18 /30 Boxer (18) (Nestlé/Divulgação)

19. São Bernardo (19) zoom_out_map 19 /30 São Bernardo (19) (Nestlé/Divulgação)

20. Cooker spaniel inglês (20) zoom_out_map 20 /30 Cooker spaniel inglês (20) (Nestlé/Divulgação)

21. Blood Hound (21) zoom_out_map 21 /30 Blood Hound (21) (Nestlé/Divulgação)

22. Pelado mexicano (22) zoom_out_map 22 /30 Pelado mexicano (22) (Nestlé)

23. Setter irlandês (23) zoom_out_map 23 /30 Setter irlandês (23) (Nestlé/Divulgação)

24. Old english sheep dog (24) zoom_out_map 24 /30 Old english sheep dog (24) (Nestlé/Divulgação)

25. Doberman (25) zoom_out_map 25 /30 Doberman (25) (Nestlé/Divulgação)

26. Retriever do labrador (26) zoom_out_map 26 /30 Retriever do labrador (26) (Nestlé/Divulgação)

27. Lhasa apso (27) zoom_out_map 27 /30 Lhasa apso (27) (Nestlé/Divulgação)

28. Husky siberiano (28) zoom_out_map 28 /30 Husky siberiano (28) (Nestlé/Divulgação)

29. Pastor alemão (29) zoom_out_map 29 /30 Pastor alemão (29) (Nestlé/Divulgação)

30. Poodle miniatura (30) zoom_out_map 30/30 Poodle miniatura (30) (Nestlé/Divulgação)

Dinossauros (1993, 30 cartões)

1. Cinognato (1) zoom_out_map 1 /30 Cinognato (1) (Nestlé/Divulgação)

2. Estauricossauro (2) zoom_out_map 2 /30 Estauricossauro (2) (Nestlé/Divulgação)

3. Xonissauro (3) zoom_out_map 3 /30 Xonissauro (3) (Nestlé/Divulgação)

4. Heterodontossauro (4) zoom_out_map 4 /30 Heterodontossauro (4) (Nestlé/Divulgação)

5. Dilofossauro (5) zoom_out_map 5 /30 Dilofossauro (5) (Nestlé/Divulgação)

6. Elasmossauro (6) zoom_out_map 6 /30 Elasmossauro (6) (Nestlé/Divulgação)

7. Estegossauro (7) zoom_out_map 7 /30 Estegossauro (7) (Nestlé/Divulgação)

8. Apatossauro (8) zoom_out_map 8 /30 Apatossauro (8) (Nestlé/Divulgação)

9. Arqueopterix (9) zoom_out_map 9 /30 Arqueopterix (9) (Nestlé/Divulgação)

10. Alossauro (10) zoom_out_map 10 /30 Alossauro (10) (Nestlé/Divulgação)

11. Braquiossauro (11) zoom_out_map 11 /30 Braquiossauro (11) (Nestlé/Divulgação)

12. Othnielia (12) zoom_out_map 12 /30 Othnielia (12) (Nestlé/Divulgação)

13. Hipsilofodonte (13) zoom_out_map 13 /30 Hipsilofodonte (13) (Nestlé/Divulgação)

14. Compsognato (14) zoom_out_map 14 /30 Compsognato (14) (Nestlé/Divulgação)

15. Barionix (15) zoom_out_map 15 /30 Barionix (15) (Nestlé/Divulgação)

16. Dinonico (16) zoom_out_map 16 /30 Dinonico (16) (Nestlé/Divulgação)

17. Oviraptor (17) zoom_out_map 17 /30 Oviraptor (17) (Nestlé/Divulgação)

18. Iguanodonte (18) zoom_out_map 18 /30 Iguanodonte (18) (Nestlé/Divulgação)

19. Tiranossauro (19) zoom_out_map 19 /30 Tiranossauro (19) (Nestlé/Divulgação)

20. Estiracossauro (20) zoom_out_map 20 /30 Estiracossauro (20) (Nestlé/Divulgação)

21. Parassaurolofo (21) zoom_out_map 21 /30 Parassaurolofo (21) (Nestlé/Divulgação)

22. Ornitomimo (22) zoom_out_map 22 /30 Ornitomimo (22) (Nestlé/Divulgação)

23. Paquicefalossauro (23) zoom_out_map 23 /30 Paquicefalossauro (23) (Nestlé/Divulgação)

24. Tricerátops (24) zoom_out_map 24 /30 Tricerátops (24) (Nestlé/Divulgação)

25. Espinossauro (25) zoom_out_map 25 /30 Espinossauro (25) (Nestlé/Divulgação)

26. Protocerátops (26) zoom_out_map 26 /30 Protocerátops (26) (Nestlé/Divulgação)

27. Velociraptor (27) zoom_out_map 27 /30 Velociraptor (27) (Nestlé/Divulgação)

28. Maiassauro (28) zoom_out_map 28 /30 Maiassauro (28) (Nestlé/Divulgação)

29. Euoplocéfalo (29) zoom_out_map 29 /30 Euoplocéfalo (29) (Nestlé/Divulgação)

30. Cearadáctilo (30) zoom_out_map 30/30 Cearadáctilo (30) (Nestlé/Divulgação)

Viagem ao Fundo do Mar (1995, 30 cartões)

1. Submarino (1) zoom_out_map 1 /30 Submarino (1) (Nestlé/Divulgação)

2. Concha venenosa (2) zoom_out_map 2 /30 Concha venenosa (2) (Nestlé/Divulgação)

3. Cavalo-marinho (3) zoom_out_map 3 /30 Cavalo-marinho (3) (Nestlé/Divulgação)

4. Cobra-do-mar (4) zoom_out_map 4 /30 Cobra-do-mar (4) (Nestlé/Divulgação)

5. Lagosta azul (5) zoom_out_map 5 /30 Lagosta azul (5) (Nestlé/Divulgação)

6. Manati (6) zoom_out_map 6 /30 Manati (6) (Nestlé/Divulgação)

7. Peixe-leão (7) zoom_out_map 7 /30 Peixe-leão (7) (Nestlé/Divulgação)

8. Celacanto (8) zoom_out_map 8 /30 Celacanto (8) (Nestlé/Divulgação)

9. Ilha de Trindade (9) zoom_out_map 9 /30 Ilha de Trindade (9) (Nestlé/Divulgação)

10. Peixe-palhaço (10) zoom_out_map 10 /30 Peixe-palhaço (10) (Nestlé/Divulgação)

11. Anênoma-do-mar (11) zoom_out_map 11 /30 Anênoma-do-mar (11) (Nestlé/Divulgação)

12. Golfinho (12) zoom_out_map 12 /30 Golfinho (12) (Nestlé/Divulgação)

13. Baleia branca (13) zoom_out_map 13 /30 Baleia branca (13) (Nestlé/Divulgação)

14. Baleia-jubarte (14) zoom_out_map 14 /30 Baleia-jubarte (14) (Nestlé/Divulgação)

15. Navio Titanic (15) zoom_out_map 15 /30 Navio Titanic (15) (Nestlé/Divulgação)

16. Polvo (16) zoom_out_map 16 /30 Polvo (16) (Nestlé/Divulgação)

17. Coral fluorescente (17) zoom_out_map 17 /30 Coral fluorescente (17) (Nestlé/Divulgação)

18. Peixe-dentado (18) zoom_out_map 18 /30 Peixe-dentado (18) (Nestlé/Divulgação)

19. Minivulcões (19) zoom_out_map 19 /30 Minivulcões (19) (Nestlé/Divulgação)

20. Iguana marinho (20) zoom_out_map 20 /30 Iguana marinho (20) (Nestlé/Divulgação)

21. Tubarão-martelo (21) zoom_out_map 21 /30 Tubarão-martelo (21) (Nestlé/Divulgação)

22. Mergulhador (22) zoom_out_map 22 /30 Mergulhador (22) (Nestlé/Divulgação)

23. Moréia (23) zoom_out_map 23 /30 Moréia (23) (Nestlé/Divulgação)

24. Peixe-imperador (24) zoom_out_map 24 /30 Peixe-imperador (24) (Nestlé/Divulgação)

25. Raia (25) zoom_out_map 25 /30 Raia (25) (Nestlé/Divulgação)

26. Tartaruga marinha (26) zoom_out_map 26 /30 Tartaruga marinha (26) (Nestlé/Divulgação)

27. Iceberg antártico (27) zoom_out_map 27 /30 Iceberg antártico (27) (Nestlé/Divulgação)

28. Pinguim-de-adélia (28) zoom_out_map 28 /30 Pinguim-de-adélia (28) (Nestlé/Divulgação)

29. Filhote de foca (29) zoom_out_map 29 /30 Filhote de foca (29) (Nestlé/Divulgação)

30. Urso polar (30) zoom_out_map 30/30 Urso polar (30) (Nestlé/Divulgação)

Viagem Espacial (1997, 24 cartões + 6 figurinhas)

1. Nebulosa (1) zoom_out_map 1 /30 Nebulosa (1) (Nestlé/Divulgação)

2. Galáxia (2) zoom_out_map 2 /30 Galáxia (2) (Nestlé/Divulgação)

3. Meteoros (3) zoom_out_map 3 /30 Meteoros (3) (Nestlé/Divulgação)

4. Cometas (4) zoom_out_map 4 /30 Cometas (4) (Nestlé/Divulgação)

5. Criação do Sistema Solar (5) zoom_out_map 5 /30 Criação do Sistema Solar (5) (Nestlé/Divulgação)

6. Eclipse do Sol (6) zoom_out_map 6 /30 Eclipse do Sol (6) (Nestlé/Divulgação)

7. Sistema Solar (7) zoom_out_map 7 /30 Sistema Solar (7) (Nestlé/Divulgação)

8. Planetas (8) zoom_out_map 8 /30 Planetas (8) (Nestlé/Divulgação)

9. Terra (9) zoom_out_map 9 /30 Terra (9) (Nestlé/Divulgação)

10. Nosso planeta (10) zoom_out_map 10 /30 Nosso planeta (10) (Nestlé/Divulgação)

11. Movimentos da Terra (11) zoom_out_map 11 /30 Movimentos da Terra (11) (Nestlé/Divulgação)

12. Naves espaciais (12) zoom_out_map 12 /30 Naves espaciais (12) (Nestlé/Divulgação)

13. Astronauta (13) zoom_out_map 13 /30 Astronauta (13) (Nestlé/Divulgação)

14. Satélites (14) zoom_out_map 14 /30 Satélites (14) (Nestlé/Divulgação)

15. Fases da Lua (15) zoom_out_map 15 /30 Fases da Lua (15) (Nestlé/Divulgação)

16. Solo lunar (16) zoom_out_map 16 /30 Solo lunar (16) (Nestlé/Divulgação)

17. Símbolo da Apollo 11 (17) zoom_out_map 17 /30 Símbolo da Apollo 11 (17) (Nestlé/Divulgação)

18. Homem na Lua (18) zoom_out_map 18 /30 Homem na Lua (18) (Nestlé/Divulgação)

19. Robô em solo de Marte (19) zoom_out_map 19 /30 Robô em solo de Marte (19) (Nestlé/Divulgação)

20. Sonda viking (20) zoom_out_map 20 /30 Sonda viking (20) (Nestlé/Divulgação)

21. Vida em Marte (21) zoom_out_map 21 /30 Vida em Marte (21) (Nestlé/Divulgação)

22. Saturno (22) zoom_out_map 22 /30 Saturno (22) (Nestlé/Divulgação)

23. Netuno e sua lua Triton (23) zoom_out_map 23 /30 Netuno e sua lua Triton (23) (Nestlé/Divulgação)

24. Telescópio Hubble (24) zoom_out_map 24 /30 Telescópio Hubble (24) (Nestlé/Divulgação)

25. Plutão e sua lua Caronte (25) zoom_out_map 25 /30 Plutão e sua lua Caronte (25) (Nestlé/Divulgação)

26. Ônibus espacial (26) zoom_out_map 26 /30 Ônibus espacial (26) (Nestlé/Divulgação)

27. Viagens imaginárias (27) zoom_out_map 27 /30 Viagens imaginárias (27) (Nestlé/Divulgação)

28. Simulação de antena (28) zoom_out_map 28 /30 Simulação de antena (28) (Nestlé/Divulgação)

29. Estação orbital (29) zoom_out_map 29 /30 Estação orbital (29) (Nestlé/Divulgação)

30. Base lunar (30) zoom_out_map 30/30 Base lunar (30) (Nestlé/Divulgação)

Shows da Natureza (1998, 30 cartões)

1. Vulcão n° 1 zoom_out_map 1 /30 Vulcão (1) (Nestlé/Divulgação)

2. Gêiser n° 2 zoom_out_map 2 /30 Gêiser (2) (Nestlé/Divulgação)

3. Caverna n° 3 zoom_out_map 3 /30 Caverna (3) (Nestlé/Divulgação)

4. Monolito n° 4 zoom_out_map 4 /30 Monolito (4) (Nestlé/Divulgação)

5. Erosão n° 5 zoom_out_map 5 /30 Erosão (5) (Nestlé/Divulgação)

6. Desfiladeiro n° 6 zoom_out_map 6 /30 Desfiladeiro (6) (Nestlé/Divulgação)

7. Mesa n° 7 zoom_out_map 7 /30 Mesa (7) (Nestlé/Divulgação)

8. Rocha Isolada n° 8 zoom_out_map 8 /30 Rocha Isolada (8) (Nestlé/Divulgação)

9. Oásis n° 9 zoom_out_map 9 /30 Oásis (9) (Nestlé/Divulgação)

10. Deserto n° 10 zoom_out_map 10 /30 Deserto (10) (Nestlé/Divulgação)

11. Tempestade Elétrica n° 11 zoom_out_map 11 /30 Tempestade Elétrica (11) (Nestlé/Divulgação)

12. Tornado n° 12 zoom_out_map 12 /30 Tornado (12) (Nestlé/Divulgação)

13. Vento n° 13 zoom_out_map 13 /30 Vento (13) (Nestlé/Divulgação)

14. Terremoto n° 14 zoom_out_map 14 /30 Terremoto (14) (Nestlé/Divulgação)

15. Maremoto n° 15 zoom_out_map 15 /30 Maremoto (15) (Nestlé/Divulgação)

16. Enchente n° 16 zoom_out_map 16 /30 Enchente (16) (Nestlé/Divulgação)

17. Arco-Íris n° 17 zoom_out_map 17 /30 Arco-Íris (17) (Nestlé/Divulgação)

18. Aurora Polar n° 18 zoom_out_map 18 /30 Aurora Polar (18) (Nestlé/Divulgação)

19. Firmamento n° 19 zoom_out_map 19 /30 Firmamento (19) (Nestlé/Divulgação)

20. Catarata n° 20 zoom_out_map 20 /30 Catarata (20) (Nestlé/Divulgação)

21. Quedas D'Água n° 21 zoom_out_map 21 /30 Quedas D'Água (21) (Nestlé/Divulgação)

22. Corredeira n° 22 zoom_out_map 22 /30 Corredeira (22) (Nestlé/Divulgação)

23. Onda n° 23 zoom_out_map 23 /30 Onda (23) (Nestlé/Divulgação)

24. Geleira n° 24 zoom_out_map 24 /30 Geleira (24) (Nestlé/Divulgação)

25. Iceberg n° 25 zoom_out_map 25 /30 Iceberg (25) (Nestlé/Divulgação)

26. Topo do Mundo n° 26 zoom_out_map 26 /30 Topo do Mundo (26) (Nestlé/Divulgação)

27. Neve Eterna n° 27 zoom_out_map 27 /30 Neve Eterna (27) (Nestlé/Divulgação)

28. Avalanche n° 28 zoom_out_map 28 /30 Avalanche (28) (Nestlé/Divulgação)

29. Estações do Ano n° 29 zoom_out_map 29 /30 Estações do Ano (29) (Nestlé/Divulgação)

30. Fertilidade do Solo n° 30 zoom_out_map 30/30 Fertilidade do Solo (30) (Nestlé/Divulgação)

O Guia dos Curiosos (2001, 30 cartões)

1. Como era o primeiro modelo de bicicleta? zoom_out_map 1 /30 Como era o primeiro modelo de bicicleta? (1) (Nestlé/Divulgação)

2. Qual é o animal mais pesado que existe? zoom_out_map 2 /30 Qual é o animal mais pesado que existe? (2) (Nestlé/Divulgação)

3. Quanto pula um canguru? zoom_out_map 3 /30 Quanto pula um canguru? (3) (Nestlé/Divulgação)

4. Quanto tempo o hipopótamo consegue ficar debaixo d´água sem respirar? zoom_out_map 4 /30 Quanto tempo o hipopótamo consegue ficar debaixo d'água sem respirar? (4) (Nestlé/Divulgação)

5. Quem inventou o hambúrguer? zoom_out_map 5 /30 Quem inventou o hambúrguer? (5) (Nestlé/Divulgação)

6. Como os peixes se comunicam? zoom_out_map 6 /30 Como os peixes se comunicam? (6) (Nestlé/Divulgação)

7. Qual é a ave que bota o maior ovo? zoom_out_map 7 /30 Qual é a ave que bota o maior ovo? (7) (Nestlé/Divulgação)

8. Como é que o papagaio aprende a conversar? zoom_out_map 8 /30 Como é que o papagaio aprende a conversar? (8) (Nestlé/Divulgação)

9. Quem inventou o skate? zoom_out_map 9 /30 Quem inventou o skate? (9) (Nestlé/Divulgação)

10. É verdade que o crocodilo é um animal muito veloz? zoom_out_map 10 /30 É verdade que o crocodilo é um animal muito veloz? (10) (Nestlé/Divulgação)

11. A tartaruga consegue sair de sua casca? zoom_out_map 11 /30 A tartaruga consegue sair de sua casca? (11) (Nestlé/Divulgação)

12. No basquete, vale fazer cesta de cabeça? zoom_out_map 12 /30 No basquete, vale fazer cesta de cabeça? (12) (Nestlé/Divulgação)

13. Qual é a velocidade de um espirro? zoom_out_map 13 /30 Qual é a velocidade de um espirro? (13) (Nestlé/Divulgação)

14. Qual é o país que tem a fauna e a flora mais ricas do mundo? zoom_out_map 14 /30 Qual é o país que tem a fauna e a flora mais ricas do mundo? (14) (Nestlé/Divulgação)

15. As listras das zebras são sempre iguais? zoom_out_map 15 /30 As listras das zebras são sempre iguais? (15) (Nestlé/Divulgação)

16. Qual era o nome completo do imperador brasileiro Dom Pedro I? zoom_out_map 16 /30 Qual era o nome completo do imperador brasileiro Dom Pedro I? (16) (Nestlé/Divulgação)

17. Quanto as unhas da mão crescem por mês? zoom_out_map 17 /30 Quanto as unhas da mão crescem por mês? (17) (Nestlé/Divulgação)

18. Como o tamanduá faz para apanhar formigas? zoom_out_map 18 /30 Como o tamanduá faz para apanhar formigas? (18) (Nestlé/Divulgação)

19. Existem plantas carnívoras no Brasil? zoom_out_map 19 /30 Existem plantas carnívoras no Brasil? (19) (Nestlé/Divulgação)

20. É verdade que as hienas vivem rindo? zoom_out_map 20 /30 É verdade que as hienas vivem rindo? (20) (Nestlé/Divulgação)

21. É verdade que as formigas nunca dormem? zoom_out_map 21 /30 É verdade que as formigas nunca dormem? (21) (Nestlé/Divulgação)

22. Como é que o milho se transforma em pipoca? zoom_out_map 22 /30 Como é que o milho se transforma em pipoca? (22) (Nestlé/Divulgação)

23. Os cangambás são mesmo bichos fedidos? zoom_out_map 23 /30 Os cangambás são mesmo bichos fedidos? (23) (Nestlé/Divulgação)

24. Qual é a altura de uma girafa recém-nascida? zoom_out_map 24 /30 Qual é a altura de uma girafa recém-nascida? (24) (Nestlé/Divulgação)

25. Por que os pernilongos cantam antes de atacar suas vítimas? zoom_out_map 25 /30 Por que os pernilongos cantam antes de atacar suas vítimas? (25) (Nestlé/Divulgação)

26. O elefante bebe água pela tromba? zoom_out_map 26 /30 O elefante bebe água pela tromba? (26) (Nestlé/Divulgação)

27. Os peixes fazem xixi? zoom_out_map 27 /30 Os peixes fazem xixi? (27) (Nestlé/Divulgação)

28. Um jogador de futebol pode disputar uma partida descalço? zoom_out_map 28 /30 Um jogador de futebol pode disputar uma partida descalço? (28) (Nestlé/Divulgação)

29. O pica-pau não fica com dor de cabeça? zoom_out_map 29 /30 O pica-pau não fica com dor de cabeça? (29) (Nestlé/Divulgação)

30. Quanto tempo um camelo pode ficar sem beber água? zoom_out_map 30/30 Quanto tempo um camelo pode ficar sem beber água? (30) (Nestlé/Divulgação)

Além destas, também foram lançadas Scooby-Doo (2002, 18 cartões), As Meninas Superpoderosas (2003, 20 cartões) e Mix Cartoon (2003, 20 cartões).