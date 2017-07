Qual é o recorde de frio no Brasil? E de calor?

Pergunta do leitor João Vitor Miyao Camilotti, Barra do Jacareí, PR

Foram -11,1 °C e 44,7 °C. Isso segundo o Inmet, pois as medições variam de acordo com o instituto. A mais baixa foi registrada em Xanxerê, Santa Catarina, em 20 de julho de 1953. A “friaca” foi resultado de uma massa polar muito intensa que atingiu a região. Já a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) diz que esse recorde pertence a Caçador, onde fez -14 ºC em 1952 (para o Inmet, a termômetro estava um pouquinho acima). Já o pico de calor é uma unanimidade entre os centros de pesquisa: foi em Bom Jesus do Piauí, no Piauí, em 21 de novembro de 2005: 44,7 ºC.

ALTOS E BAIXO

Outros registros assustadores de frio e calor no Brasil

FONTES Ciram/Epagri, Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet); Somar Meteorologia e Organização Meteorológica Mundial (OMM)