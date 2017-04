Como é um ataque com gás sarin?

Ele evapora e mata muito rápido e pode ser disseminado por projéteis explosivos ou por pessoas carregando sacos e furando-os para liberar o gás. A substância foi desenvolvida como pesticida pelos alemães em 1938. Transparente e sem gosto em sua forma mais pura, o agente é classificado pelo comitê de segurança da ONU como arma de guerra e causa dano direto ao sistema nervoso.

Investigadores turcos suspeitam que o gás sarin pode ter sido usado no ataque que, na terça-feira, matou pelo menos 86 pessoas e feriu outras mais de 550 na província de Idlib, na Síria.

“Segundo os primeiros resultados das análises, foram detectados nos pacientes sintomas que fazem pensar que estiveram expostos a substâncias químicas (sarin)”, detalha o Ministério da Saúde Turco em comunicado.

A eficiência está ligada a três fatores: quantidade, modo e tempo de exposição. Como a maioria dos artefatos químicos que atacam o sistema nervoso, o sarin impede a ação do sistema de “desligamento” das enzimas que controlam as funções das glândulas e da musculatura. Um dos efeitos genéricos é o cansaço extremo, a ponto de impedir que a respiração continue.

FACES DA MORTE

Portas de entrada do sarin e sintomas causados no corpo são variados

ÚLTIMO GOLE

Poucas gotas, se ingeridas, causam a morte em menos de um minuto. Água ou alimentos são os meios de contaminação. Dor abdominal, náusea, vômito e incontinência fecal são os primeiros sintomas. Antídotos como atropina combinada a pralidoxima só funcionam se forem administrados segundos após a ingestão

À FLOR DA PELE

A vítima pode falecer em minutos ou até 18 horas após o contato da pele com sarin líquido. Espasmos musculares, náusea e diarreia são alguns sintomas. A lenta contaminação torna a evolução do quadro mais dramática apresentando convulsões, perda de consciência, paralisia e eliminação de secreções por nariz e boca

NOS OLHOS DOS OUTROS…

Na forma de aerossol, vapor ou líquido, o agente pode matar entre um e dez minutos em contato com os olhos. Os sintomas são irritação na membrana e nas pupilas, dor nos olhos e visão embaçada ou sensação de perda de visão. Sensação de pressão na cabeça, náusea e vômito involuntário também são comuns

FÔLEGO DA MORTE

Respirar o gás também pode levar à morte entre um e dez minutos. Contração nas pupilas, estreitamento das vias respiratórias e acúmulo de fluido nos pulmões são as primeiras reações. Espasmos musculares involuntários e convulsões também podem ocorrer

Curiosidade: Uma arma química é aquela cujo agente não se encontra na natureza, diferentemente das armas biológicas

Curiosidade: O ataque com sarin no metrô de Tóquio em 1995 vitimou dezenas de pessoas, causando sequelas a milhares de indivíduos que foram expostos ao gás

ATAQUE COVARDE

Como o sarin foi usado recentemente na Síria

Apesar de não haver comprovação oficial, tudo indica que o sarin foi usado em 2013 no conflito civil sírio. O ataque teria ocorrido em 21 de agosto e vitimou mais de 1.400 pessoas, quase todas civis. Relatórios das inteligências norte-americana, britânica e francesa apontam a morte de 426 crianças. Após o ataque químico, bombardeios com armas convencionais foram feitos para destruir evidências no local. Há suspeitas de dezenas de ataques na região nos últimos anos

Fontes: Center for Disease Control and Prevention (CDC), Federal Bureau of Investigation (FBI) e BBC News