Como seria o sexo em gravidade zero?

Desde 1961, 536 pessoas foram ao espaço. Não há nenhuma confirmação oficial de que algum astronauta já tenha transado por lá – ninguém jamais relatou ter feito. A Nasa não proíbe o sexo, mas, em seu código de conduta para astronautas, diz esperar “relações de confiança” e “padrões de profissionalismo”

Como a reprodução humana no espaço é algo visto como essencial para a sobrevivência da nossa espécie, o assunto já começou a ser estudado. O 2suit, visto acima, é um traje protótipo criado em 2006 (ainda não testado) para o ato sexual no espaço. Ele possui velcros que podem ser descolados, gerando uma abertura, e conectados aos velcros da roupa do parceiro, fornecendo estabilidade. A roupa precisaria impedir que o casal se separasse durante o ato, além de prover uma abertura para o contato entre os corpos

No início dos anos 90, a Nasa enviou ao espaço exemplares de medusas para estudar sua reprodução. Os filhotes tiveram dificuldade em pulsar e se locomover, pois nasceram com falhas de percepção da gravidade. O mesmo experimento foi feito com ratos, que não foram capazes de se reproduzir na gravidade zero. Por isso, alguns cientistas acreditam que as mulheres se tornariam inférteis no espaço

Curiosidade: Em 2015, o site erótico Pornhub lançou um crowdfunding para fazer um filme de sexo no espaço. Só conseguiu 7% dos US$ 3,4 milhões

