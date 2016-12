Qual o primeiro elemento da tabela periódica a ser descoberto?

Pergunta do leitor Julio Cesar Oliveira da Silva, Cubatão, SP

O fósforo, revelado ao mundo em 1669 pelo alquimista alemão Henning Brand. Alguns elementos já eram conhecidos desde a Antiguidade, como ouro, prata e cobre. Mas Brand descobriu o primeiro que não existe de forma isolada na natureza, por isso é considerado o pioneiro. Para chegar ao feito, ele colocou 50 baldes de urina em duas banheiras. Após aguardar duas semanas, ferveu e destilou o resíduo preto com ureia, usando uma retorta (utensílio de laboratório) com a extremidade mergulhada em água. O resultado foi uma substância transparente e pegajosa que ele chamou de “phosphorus”, do latim “o que dá luz”, já que percebeu que o elemento brilhava no escuro e era inflamável.

FONTE Artigo A Descoberta do Fósforo, de Lisa S. Boffa, na revista General Chemistry with Qualitative Analysis