Quiz: Você consegue adivinhar o QI destas personalidades?

Criado por psicólogos no começo do século 20, o teste de QI (quociente de inteligência) é tido como a principal forma de avaliar as capacidades intelectuais de alguém. Hoje, questiona-se sua eficiência.

Muitos psicólogos e psicanalistas acreditam que a inteligência é a soma de várias aptidões e o QI só avalia uma (o raciocínio lógico). O psicólogo norte-americano Daniel Goleman, autor do livro Inteligência Emocional, por exemplo, defende que habilidades como regular os próprios sentimentos, ser capaz de trabalhar em grupo e sentir empatia pelos outros também entram na conta.

Além disso, QI acima ou abaixo da média não significa, necessariamente, uma carreira bem (ou mal) sucedida. Nem define que a pessoa irá se interessar por trabalhos na área científica. Abaixo, apresentamos os critérios de classificação e algumas figuras da música, do cinema, das ciências, do esporte e da política. Você consegue adivinhar seu QI?



CLASSIFICAÇÕES:

Abaixo de 65: deficiência mental

De 65 a 89: abaixo da média

De 90 a 105: inteligência média

De 106 a 129: inteligência acima da média

Acima de 130: superdotado

Acima de 150: superdotado, pode ser admitido na MENSA, organização para os superinteligentes

