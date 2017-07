9 coisas que queremos ver na San Diego Comic-Con 2017

O maior evento de cultura pop do mundo começa nesta quinta (20) e, ao longo dos próximos quatro dias, trará novidades sobre as novas produções do cinema, quadrinhos e televisão. Confira os lançamentos e anúncios mais aguardados pelos fãs.

1) Vingadores: Guerra Infinita e os próximos filmes da Marvel

Mesmo após a D23, convenção exclusiva da Disney que aconteceu na semana passada, as chances da Marvel revelar algo inédito são grandes. Afinal, além do filme do grupo de super-heróis, cuja descrição do trailer já está na internet , o estúdio deve trazer o elenco e dar detalhes dos próximos lançamentos: Thor: Ragnarok (2017), Pantera Negra (2018), Homem-Formiga e a Vespa (2018) e Capitã Marvel (2019).

2) O futuro do Universo DC nos cinemas

Com o sucesso de Mulher-Maravilha e a proximidade do filme da Liga da Justiça, que estreia em novembro, a DC tem tudo para fazer um bom painel. Além de Aquaman (2018), há outras produções esperadas, mas que estão incertas, como a aventura solo do Flash, ainda sem um diretor, e o longa sobre a Tropa dos Lanternas Verdes.

3) Os lançamentos da Warner Bros

Além dos superseres da DC, a Warner promete alguns blockbusters interessantes para os próximos meses. No sábado, um painel de duas horas no Hall H, auditório com capacidade para 6 mil pessoas, também trará novidades sobre Blade Runner 2049, a continuação do clássico estrelado por Harrison Ford em 1982, e Ready Player One, baseado no best-seller homônimo que será levado às telas por Steven Spielberg.

4) A volta de Jornada nas Estrelas

Depois da trilogia no cinema iniciada com Star Trek (2009), dirigido por J.J. Abrams, a clássica série de ficção científica retorna para o formato que a consagrou nos anos 60. Star Trek: Discovery será lançada na Netflix e na CBS All Access em 24 de setembro, e é muito provável que os visitantes da feira vejam o trailer em primeira mão.

5) HBO e a expectativa para Westworld e Game of Thrones

Diferente dos outros anos, quando a Comic-Con acontecia logo após o final da temporada de Game of Thrones, a série estará rolando ao mesmo tempo que a convenção, o que pode fazer com a HBO traga alguma prévia ou anúncio exclusivo. Além disso, o brasileiro Rodrigo Santoro estará presente no painel de Westworld, que voltará em 2018.

6) Os heróis finalmente unidos em Os Defensores

Quatro anos após o anúncio da Netflix, o público finalmente verá Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage e Punho de Ferro juntos. Depois do trailer divulgado em maio, os fãs aguardam por saber como as histórias individuais irão se amarrar e o mistério em torno da personagem de Sigourney Weaver, que será a antagonista da história.

7) A 2a temporada de Stranger Things e as surpresas da Netflix

Sucesso absoluto de público e crítica, Stranger Things retorna para o seu segundo ano, com estreia programada para outubro. Além delas, a Netflix reservou um painel para seus dois próximos filmes originais: Bright, estrelado por Will Smith, e Death Note, versão americana do famoso mangá de mesmo nome.

8) Os novos filmes dos mutantes da Fox

Pela primeira vez, o estúdio irá a San Diego com três filmes do universo dos X-Men agendados para o ano seguinte. São eles: Deadpool 2 e a possibilidade de anunciarem o ator que interpretará o mutante Cable; o filme dos Novos Mutantes, que conta com Maise Williams (A Arya Stark de Game of Thrones) no elenco; e X-Men: Fênix Negra. Será que podemos esperar por um teaser de algum deles?

9) A continuação de Kingsman

Dirigido por Matthew Vaugh (X-Men: Primeira Classe) e baseado em uma HQ de Mark Millar (Kick-Ass), Kingsman – Serviço Secreto foi um inesperado sucesso em 2015 e gerou uma continuação, O Círculo Dourado, que estreia em setembro. A expectativa gira em torno do personagem de Colin Firth, que retorna para esta sequência.