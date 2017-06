As melhores categorias secretas da Netflix

Talvez você tenha cruzado com elas nos últimos meses. Uma lista enorme trazia as tais “listas secretas” de recomendações da Netflix. Nada mais do que categorias e subcategorias que nunca apareciam na navegação normal no serviço. Mas aí vinha a frustração. A gente clicava em uma e nada aparecia (“sem ‘filmes sentimentais baseados em livros infantis’?”); clicava em outra e não tinha nada liberado para o seu país (“nenhum ‘filme cerebral dirigido por Akira Kurosawa’?”). Aí, achava uma incrível e depois mais uma, viva! Mas mais da metade dos filmes e séries eram os mesmos em ambas (afinal, a interseção de conteúdo entre “thriller de ação dos anos 90” e “cults violentos” pode ser grande). Logo, ficava chato.

Pensando nisso, nós analisamos as 244 listas e as 3.543 sublistas de gêneros para separar o joio do trigo. De fato, tem muita coisa boa, e você não precisa mais cair em listas frustrantes que não têm nada para nós.

As categorias abaixo contêm pelo menos um punhado de filmes e/ou séries disponíveis no Brasil e que valem a pena dar uma olhada. Você pode clicar em cada uma e usar a Netflix pelo seu navegador ou então copiar o código ao lado delas e copiar na URL, após “genre/” (www.netflix.com/browse/genre/), caso não queira se perder com muitas abas abertas.

Boa maratona!

A

Ação anime – 2653

Alemães – 58886

Africanos – 3761

Artes marciais – 8985

B

Britânicos – 10757

C

Chineses – 3960

Clássicos – 31574

Clássicos de ação e aventura – 46576

Clássicos da ficção científica – 47147

Clássicos românticos – 31273

Comédias clássicas – 31694

Comédias de fim de noite – 1402

Comédias independentes – 4195

Comédias políticas – 2700

Comédias românticas – 5475

Coreanos – 5685

Cult – 7627

D

Desenhos da TV – 1177

Documentários biográficos – 3652

Documentários de crimes – 9875

Documentários de esporte – 180

Documentários militares – 4006

Documentários musicais – 90361

Documentários de natureza e ciência – 2595

Documentários políticos – 7018

Dramas anime – 452

Dramas biográficos – 3179

Dramas britânicos sombrios – 494

Dramas clássicos – 29809

Dramas de crime – 6889

Dramas independentes – 384

Dramas do showbiz – 5012

Dramas LGBTQ – 500

Dramas românticos – 1255



E

Escandinavos – 9292

Espionagem – 2477

F

Família e crianças – 783

Faroeste – 7700

Ficção científica com ação – 1568

Ficção científica com aliens – 3327

Ficção científica e fantasia dos anos 80 – 2627

Franceses – 58807

G

H

Humor negro – 869

I

Indianos – 10463

Italianos – 8221

J

Japoneses – 10398

K

L

Latinoamericanos – 1613

M

Minisséries – 4814

Mistério – 9994

Música – 1701

Musicais clássicos – 32392

Musicais da Disney – 59433

N

Neozelandeses – 63782

Noir psicológico – 4188

Noir – 7687



O

Oriente Médio – 5875

P

Q

R

Reality shows – 9833

Russos – 11567

S

Sangrentos cult – 3547

Séries adolescentes – 60951

Séries de ciência e natureza – 52780

Séries de gastronomia e viagem – 72436

Séries infantis – 27346

Séries de mistério – 4366

Séries de TV britânicas – 52117

T

Terror com assassinos seriais – 8646

Terror com criaturas – 6895

Terror cult – 10944

Terror sobrenatural – 42023

Thrillers de ação – 43048

Thrillers de crime – 10499

Thrillers independentes – 3269

Thrillers psicológicos – 5505

Thrillers de tribunal – 80

U

V

W

X

Y

Z