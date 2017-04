Funko anuncia série de bonecos de “Bojack Horseman”

A Funko anunciou nesta terça, 4 de abril, a sua próxima série de bonecos Pop! Em maio, Bojack Horseman, uma das melhores séries originais da Netflix, estreia no catálogo dos famosos bonequinhos cabeçudos.

A série terá Bojack, o cavalo humano que tem um buraco negro no lugar do coração e uma carreira que teima em não voltar aos tempos nababescos dos enlatados cheios de claques; sua amiga/agente/ex/depósito de mágoas Princess Carolyn, a obstinada gata humana de Hollywoo; a quase sempre frustrada e angustiada escritora/jornalista Diane Nguyen, uma humana-humana colecionadora de causas; seu esposo labrador-humano, Mr. Peanutbutter, ator fanfarrão/celebridade oca/entusiasta de camisetas em gola V/dono de um sorriso frouxo que esconde uma personalidade mais profunda do que aparenta; e, é claro, o humano-humano Todd Chavez, ex-inútil e vagabundo profissional/empreendedor do Vale do Silício/herdeiro afetivo de Jesse Pinkman. Só pérolas.

A página de Bojack Horseman no Facebook fez alarde com o lançamento, que tem sido recebido com entusiasmo por boa parte dos fãs. Tem quem reclame da ausência do surrealista Vincent Adultman, um investidor respeitado no mercado financeiro (as melhores respostas incluem o fato de ser um tanto difícil fazer um boneco no estilo Funko de uma criatura formada por três fedelhos sardentos empilhados em um trench coat).

O texto de apresentação da página avisa que quem preferir comprar o boneco do Mr. Peanutbutter vai ganhar o total desrespeito de uma certa celebridade equina. No que uma usuária respondeu, na canela: “Mas Bojack não perderia de qualquer jeito por qualquer um que abrisse a carteira por um boneco caça-níqueis como esse?”

Fãs de Bojack sendo fãs de Bojack.

