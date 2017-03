Como era o mapa de Hogwarts segundo a franquia “Harry Potter”?

Esta planta é baseada na disposição dos cenários nos filmes, que diferem dos livros em alguns detalhes. CONTÉM SPOILERS.

1) Ponte de madeira

Em As Relíquias da Morte: Parte 2, é essencial no plano da professora McGonagall (Maggie Smith) para retardar a entrada dos seguidores deVoldemort (Ralph Fiennes). Neville (Matthew Lewis) e Simas (Devon Murray) a explodem com bombas e um feitiço, impedindo que Scabior (Nick Moran) e seu exército invadam a escola.

2) Dormitório da Grifinória

Para entrar na Sala Comunal, é preciso dar a senha certa à Mulher Gorda, figura do quadro mágico que protege esta casa. É aqui que rolam, por exemplo, a celebração dos títulos de quadribol do time de Harry (Daniel Radcliffe). Subindo as escadas, à direita, fica o quarto das meninas. À esquerda, o dos garotos.

3) Enfermaria

Parece um hospital comum, com camas brancas separadas por pequenas divisórias. Mas a área comandada pela Madame Pomfrey (Gemma Jones) trata os alunos com medicina bruxa. Em O Prisioneiro de Azkaban, foi onde Hermione (Emma Watson) e Harry usaram o vira-tempo e mudaram a história de Bicuço e Sirius (Gary Oldman).

4) Gabinete do diretor

Quem quer entrar na sala do “chefão” precisa antes dar a senha correta à estátua de uma gárgula. Em formato circular e com as paredes cobertas por quadros de ex-diretores, o lugar é cheio de objetos mágicos, como o Chapéu Seletor e a Penseira. Esta última ajuda Harry e Dumbledore (Michael Gambon) a reaver importantes memórias em O Enigma do Príncipe.

5) Salão principal

Com longas mesas para as quatro casas e um teto enfeitiçado que simula o céu, é um dos grandes pontos de encontro. Aqui, por exemplo, chegam as corujas com mensagens para os alunos. Em As Relíquias da Morte: Parte 2, é o palco para um dos maiores duelos da Batalha de Hogwarts, entre Bellatrix (Helena Bonham Carter) e Molly Weasley (Julie Walters). Também é no salão que rolam a festa de Natal e o anúncio de quem venceu a Taça das Casas.

6) Estufas

Ficam na área externa e recebem as aulas de herbologia da professora Sprout (Miriam Margolyes). Entre as espécies cultivadas, estão as mandrágoras, que emitem um grito insuportável. Com elas, é feito um tônico que cura a petrificação causada pelo basilisco, no filme A Câmara Secreta. Hermione é uma das alunas que tomam o remédio.

7) Torre de astronomia

Neste cômodo, acessado por uma longa escada em espiral, Snape (Alan Rickman) mata Dumbledore em O Enigma do Príncipe. Também é daqui que o diretor de Hogwarts e Harry aparatam para uma caverna em busca do medalhão de Slytherin – uma das horcruxes de Voldemort.

8) Novo viaduto

Leva à entrada principal do castelo. Em As Relíquias da Morte: Parte 2, é protegido pelas estátuas que “decoram” Hogwarts. Elas ganham movimento graças ao feitiço Piertotum Locomotor, da professora McGonagall. Os guerreiros de pedra ajudam a atrasar a entrada dos Comensais da Morte em Hogwarts.

