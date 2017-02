EXCLUSIVO: veja cenas inéditas dos bastidores de Doutor Estranho

Os fãs da Marvel podem comemorar. A Disney cedeu à Mundo Estranho três vídeos exclusivos dos bastidores de Doutor Estranho, que está concorrendo ao Oscar de melhores efeitos visuais.

Assistindo, vocês poderão notar que, apesar do digital ser essencial, ainda é necessário uma série de efeitos práticos para alcançar o resultado que vemos na telona. Em dado momento, o Benedict Cumberbatch (ator que interpreta o herói) contou que esse foi o filme do Universo Cinematográfico Marvel em que mais se usou cabos. “Sou lançado contra a parede, ou suspenso em queda vertical, depois colidido contra um asteroide de outra dimensão (…) você não pode dizer que é um super-herói sem ter vivido um trauma físico”, contou em meio aos risos.

Dê o play e seja um nerd feliz!

Sobre o Benedict ser a pessoa certa para interpretar o Doutor Estranho

Você sabia que eles atrasaram as filmagens em meses só para se adequarem à agenda do ator?

Sobre cabos e mais cabos

Veja os atores sendo lançados por aí. É muito divertido! =D

Sobre o efeito de projeção astral

Em diversos momentos do filme, vemos cenas em que a alma da pessoa sai do corpo. Para os produtores, era algo complicado, pois eles não queriam que as almas soassem como fantasmas.

