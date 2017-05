Os 7 desenhos mais polêmicos da Disney

1) Teu passado te condena

Assistir a The Gallopin’ Gaucho (1928) vai mudar a opinião de quem acha Mickey fofinho demais. Em seis minutos, ele fuma, toma cerveja, galopa num avestruz bêbado e beija Minnie na boca. No início da carreira, Mickey era mais escrachado. Aos poucos, seu jeitão foi passado a outras figuras (como Donald) e Mickey se tornou o “bom moço”.

2) Outros tempos

Todo filme acaba capturando a mentalidade da época – mesmo que ela mude, anos depois, e a obra não mais represente a opinião atual dos produtores. É o caso de A Canção do Sul (1946), que o estúdio até tirou do catálogo de DVDs. A película é cheia de estereótipos sobre negros, mostrando, por exemplo, escravos gratos por trabalhar para seus donos.

3) Janela indiscreta

Em 1999, a Disney fez o recall de 3,4 milhões de cópias do vídeo de Bernardo e Bianca (1977). Os funcionários haviam descoberto a imagem de um torso nu de mulher, em uma janela no fundo de uma cena. Houve quem dissesse ser um molde de alfaiataria, mas a empresa não entrou em detalhes, citando em seu comunicado apenas “uma imagem sujeita a objeções”.

4) Donald nazista

A Face do Führer (1942) era uma crítica ao nazismo, que ascendia na Alemanha. Mas mostra algumas cenas controversas, como Donald lendo o livro Minha Luta no café da manhã e saudando várias vezes seu autor, Adolf Hitler. É tudo um sonho, claro (ou melhor: um pesadelo). Mas até o YouTube alerta que o conteúdo pode ser “potencialmente ofensivo”.

5) Kimba X Simba

Um leãozinho chamado Kimba. Um amigo pássaro. Um guru babuíno. Um bando de hienas. Um vilão com uma cicatriz no olho. O Rei Leão (1994) tinha tantas semelhanças com a série animada japonesa Kimba, o Leão Branco (1965) que a Disney teve de se manifestar. Alegou que seu filme era totalmente original e levou anos para ficar pronto. O estúdio de Kimba concordou e jamais abriu processo.

6) Trabalho reciclado

Animações como Robin Hood (1973) e As Aventuras do Ursinho Pooh (1977) trazem cenas e personagens em poses quase idênticas às de Branca de Neve (1937) e Mogli (1967), respectivamente. Não era preguiça dos animadores, e sim consequência de uma técnica chamada rotoscopia, que criava uma espécie de “molde” único com base em desenhos de diferentes movimentos humanos. A indústria cinematográfica considerava legítimo o uso desse recurso (que, além de tudo, era bem econômico).

7) Conteúdo adulto

O lançamento no formato VHS de A Pequena Sereia (1989) também gerou desconforto. Alguns pais reclamaram que um castelo ilustrado na capa da fita tinha uma torre em formato de pênis. A Disney afirmou que a semelhança era mera coincidência e negou uma possível sabotagem de artistas descontentes. Mas mudou completamente a arte da capa para o DVD.