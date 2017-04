Qual personagem estrelou mais filmes no cinema?

PERGUNTA Francisco Lourenço Scatolino, Cravinhos, SP

Foi o herói Wong Fei Hong, uma figura clássica do cinema chinês. Ele já estrelou 119 filmes rodados desde 1949. Só para você ter uma ideia, Godzilla teve “apenas” 31 filmes e 007, “só” 24. Para assistir a toda a filmografia do herói chinês, seria preciso passar pouco mais de uma semana sem pausas colado na tela: são 180 horas de filme!

Wong Fei Hong é um personagem inspirado em uma pessoa real, um dos maiores mestres de kung fu, que viveu entre 1847 e 1924. O primeiro filme da saga, A Verdadeira História de Wong Fei Hong, foi gravado em 1949, e o ator que interpretou o herói estrelou outros 99 filmes da série, o último dos quais em 1981.

Depois disso, Wong foi protagonizado por outros atores, entre eles alguns astros famosos, como Jackie Chan. A mais recente entrada da franquia, Rise of the Legend, foi lançada em 2014, mas não saiu no Brasil. Por aqui, a sequência que ficou mais famosa foi Era Uma Vez na China, de 1992, no qual Jet Li assume o papel do mestre do kung fu.

Confira o ranking de personagens que mais estiveram nas telonas:

Wong Fei Hong 119 filmes

Os Três Mosqueteiros 51 filmes

Ultraman 39 filmes

Scooby Doo 35 filmes

Godzilla 31 filmes

Tarzan 29 filmes

007 24 filmes

FONTE Imdb

