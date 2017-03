Conheça as caixas de assinatura com produtos Star Wars e Marvel

Star Wars é uma das marcas com o maior leque de produtos licenciados do planeta. Tudo que você pode imaginar já foi “StarWarsnizado”, desde brinquedos e roupas, até poltronas e fones de ouvido. Isso sem contar que as famosas naves já voaram por todas as mídias, incluindo quadrinhos, games e animações.

Com tanto produto por aí, sempre foi difícil acompanhar todas as coisas legais que saem sobre a franquia. Agora ficou mais fácil: foi lançada oficialmente a primeira caixa de assinatura brasileira com produtos desse universo. Os assinantes do Clube STAR WARS recebem todo mês uma caixa estilizada com um mix de produtos oficiais da marca, como livros, camisetas, copos, miniaturas dos personagens e diversos outros itens colecionáveis, a R$ 99,90 por mês.

Para quem é marvete, a mesma empresa, GoBOX, também criou uma assinatura especial da Casa das Ideias. São oito produtos mensais escolhidos por pessoas que, assim como você, sabem que os Vingadores são muito mais legais do que a “Distinta Concorrência”, a R$ 79,90 por mês.

As caixas são entregues pelo correio, em qualquer endereço no Brasil. Em resumo, é uma excelente época para ser nerd!