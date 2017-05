O que é o movimento straight edge?

Pergunta do leitor Kleber Ruiz, São Paulo, SP

É um movimento que prega abstinência total de álcool, drogas e cigarros. Ele surgiu no começo dos anos 80 como uma resposta aos excessos de outra cultura de resistência, o punk. Mais que um estilo musical, o straight edge é uma filosofia de vida que prega contra o consumismo e o hedonismo desmedidos. O maior símbolo do movimento é um “xis” – tatuado, raspado na cabeça ou estampado em roupas. Mas, apesar de pregar uma vida saudável e sem vícios, o straight edge também tem suas polêmicas. No Brasil, o movimento ganhou força nos anos 90, quando surgiu o evento Verdurada, em São Paulo, SP.

Na ilustra acima, cinco máximas do movimento:

Não faça proveito dos animais

Não faça sexo promíscuo

Não fume

Não use drogas

Não beba álcool

Música

O som das bandas pioneiras é puro hardcore: grito, berro, músicas curtas e diretas. Em 1981, a banda Minor Threat lançou a música “Straight Edge“. Seus 45 segundos lançaram as bases do movimento

Positivos

Uma das características do movimento é conhecida como positividade. Nela, os jovens se ajudam a ter uma vida longe dos vícios, como drogas e álcool, mas sem deixar de se divertir

Radicais

Para uma minoria, buscar uma vida pura não é o suficiente. A partir dos anos 80, gangues surgiram nos EUA para agredir aqueles que agiam errado, como beber cerveja. Com esses radicais, o straight edge virou caso de polícia

Várias bandeiras

Nos últimos anos, o movimento se segmentou em diversas causas. Há espaço para veganos, anarquistas, direitistas e cristãos, cada qual defendendo sua visão de pureza

