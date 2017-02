10 cursos superiores a distância com até 47% de economia

O ensino a distância tem possibilitado, nos últimos anos, que milhares de novos alunos tenham acesso à universidade. Segundo o Censo da Educação Superior, em 2003 havia 92 000 estudantes de EaD. A estimativa para este ano supera 1,3 milhão. Não é à toa: os cursos desse tipo estão cada vez mais completos e as opções são as mais variadas.

E os pontos positivos não param por aí. Os cursos a distância possuem a mesma carga horária dos presenciais, mas podem ser feitos mesmo por quem mora muito longe da faculdade e não teria como comparecer às aulas. Além disso, os horários são bastante flexíveis, ideais para os que têm uma rotina mais apertada como quem trabalha ou tem filhos, por exemplo. E, caso alguma matéria pareça mais difícil, dá para assistir à aula diversas vezes.

Outro atrativo do ensino a distância é o fato de que as mensalidades costumam ser menores do que as modalidades presenciais. E, com a ajuda de uma nova plataforma online, o Guia do Estudante Bolsas, é possível encontrar preços ainda menores. A ferramenta reúne faculdades com descontos em todo o país. Confira a seguir dez cursos com descontos de até 47%.

Curso: Pedagogia

Onde: Anhembi Morumbi (Brasília, DF)

De: R$ 348,75

Por: R$ 209,25

Desconto: 40%

Curso: Letras – Língua Portuguesa

Onde: Anhembi Morumbi (Curitiba, PR)

De: R$ 348,25

Por: R$ 209,25

Desconto: 40%

Curso: Gestão Comercial

Onde: FMU – Campus Liberdade (São Paulo, SP)

De: R$ 323,75

Por: R$ 194,25

Desconto: 40%

Curso: Nutrição

Onde: Uninassau (Garanhuns, PE)

De: R$ 595,10

Por: R$ 476,08

Desconto: 20%

Curso: Engenharia Civil

Onde: Estácio – Campus Centro (Rio de Janeiro, RJ)

De: R$ 1.141,43

Por: R$ 799,00

Desconto: 30%

Curso: Gastronomia

Onde: Universidade Cruzeiro do Sul (João Pessoa, PB)

De: R$ 415,00

Por: R$ 290,50

Desconto: 30%

Curso: Serviço Social

Onde: Universidade Potiguar (polo de Belo Horizonte, MG)

De: R$ 373,75

Por: R$ 224,25

Desconto: 40%

Curso: Engenharia Ambiental

Onde: Universidade Santo Amaro (Belém, PA)

De: R$ 930,93

Por: R$ 489,25

Desconto: 47%

Curso: Marketing

Onde: Universidade Metodista (polo de Mauá, SP)

De: R$ 340,10

Por: R$ 301,50

Desconto: 11%

Curso: Gestão de Comércio Exterior

Onde: Universidade de Franca – Unifran (polo do Rio de Janeiro, RJ)

De: R$ 257,00

Por: R$ 179,90

Desconto: 30%