5 segredos que as arrumadeiras de hotel não contam

1) “Procure por easter eggs!”

Especialmente para quem viaja muito, quartos de hotéis podem ser lugares supersolitários. Para fugir do tédio e ainda alegrar a estadia dos próximos visitantes, muitos hóspedes costumam deixar recados e assinaturas em lugares escondidos. Se quiser entrar na dança, dê uma espiada atrás de quadros ou embaixo de mesas e cadeiras. E deixe também seu registro.

2) “Percevejos estão em todos os lugares”

Não pense que isso rola só em hotéis de segunda categoria ou em países pobres e remotos. Nos EUA, por exemplo, esses insetos são cada vez mais comuns (tanto que há vários sites que mantêm registros de ocorrência em hotéis para as pessoas evitarem). Uma empresa norte-americana que extermina pestes fez uma lista das cidades mais infestadas: a número 1 é Nova York.

3) “Fuja da banheira”

Ninguém é muito perfeccionista na limpeza dessa parte do banheiro. Uma fonte ouvida por nós já viu a camareira do hotel onde ela trabalhava espalhar um produto de limpeza vagabundo e esfregar com uma toalha… Usada pelos hóspedes que haviam acabado de sair! Nas jacuzzis, então, é comum encontrar todo tipo de coisas entupindo as saídas de água.

4) “A gente só tem 20 minutos para limpar um quarto”

Em dias de muito movimento, as camareiras têm que faxinar, arrumar e deixar os quartos em ordem nesse intervalo. Já dá para imaginar que, nesse ritmo, é praticamente impossível caprichar na limpeza. Então, se você encana com higiene, coloque seus pertences sobre uma toalha, para evitar contato direto com as superfícies, e só ande de chinelo.

5) “Leve pijama”

Por mais frio que esteja dentro do quarto, não caia na tentação de puxar aquela mantinha inocente que fica sobre a cama para se cobrir. É muito mais higiênico se agasalhar bem. Como ela costuma ser trocada uma vez a cada 15 dias ou, com sorte, a cada semana, é uma das partes mais sujas de um quarto e esconde uma verdadeira coleção de germes.

