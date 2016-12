Como o feijão consegue brotar no algodão?

Pergunta do leitor Vitor Bruzetti, Vila Velha, ES

Graças à água do algodão – sim, ele precisa estar umedecido. A semente do feijão tem uma reserva de nutrientes (como ocorre em cerca de 90% das plantas). Como sua casca é permeável, a semente absorve o líquido, que, junto dos nutrientes, faz o feijão germinar em até três dias. Cerca de 24 horas depois disso, surge a primeira folha. A planta ainda consegue sobreviver por mais uma semana, até que a terra fica indispensável para que ela cresça. Mas não é assim com qualquer planta.

