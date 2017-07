Como sobreviver a um terremoto?

1. No Brasil, são pequenos os riscos de um grande terremoto. Mas é bom saber como agir em caso de um forte tremor em outro país. Se você estiver em uma casa ou quarto de hotel, proteja-se debaixo de uma mesa

2. Se você estiver num prédio, espere o tremor terminar e depois desça o mais rápido que puder pelas escadas. Mesmo que esteja em um andar muito alto, não use o elevador, pois você pode ficar preso nele

3. É preciso conhecer um pouco a construção, mas aqui vai outra dica para se proteger num prédio: fique junto a uma coluna ou debaixo de uma viga. Esses pontos são os mais resistentes de um edifício

4. Caso você já esteja na rua, ou na hora que conseguir chegar lá, permaneça longe dos fios elétricos e dos muros. Proteja a cabeça com uma bolsa ou mochila e procure abrigo em parques ou lugares abertos que existam por perto

5. Em média, uma pessoa resiste até dois dias presa sob escombros. Se o pior aconteceu, não se debata e poupe energia. Quando ouvir ruídos próximos, chame por ajuda ou faça barulho batendo em algum cano ou estrutura de ferro

CASO REAL

A bela cidade colonial de Pisco fica a 290 quilômetros de Lima, capital do Peru. A missa na Igreja de San Clemente, bem na praça central da cidade, estava quase no fim quando o país foi sacudido por um forte tremor em 22 de agosto de 2007, que atingiu 8 pontos na escala Richter, nível alcançado apenas por terremotos fortíssimos.

O padre Luis Miroquesada já se preparava para sair do altar quando tudo começou. As luzes da igreja se apagaram e as paredes e o teto começaram a desabar. O religioso só teve tempo de se enfiar debaixo da mesa da sacristia. Segundos depois, quando o tremor acabou, o cenário era de destruição total. Uma densa nuvem de poeira havia tomado conta do lugar e apenas a fachada da igreja estava de pé.

Mais de 200 pessoas perderam a vida na San Clemente, entre elas cem religiosos. Mas surpreendentemente, e graças à proteção improvisada da mesa da sacristia, o padre Luis saiu totalmente ileso, sem nenhum arranhão!

A igreja tornou-se o símbolo da tragédia provocada por um terremoto que matou mais de 500 pessoas no Peru.