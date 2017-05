De onde vêm as drogas: as rotas do tráfico no mundo

Cerca de 200 milhões de pessoas usam drogas ilícitas pelo menos uma vez por ano. Para abastecer esses consumidores, existem redes de produção e distribuição globais – todas clandestinas, é claro. Veja abaixo onde são produzidas e para onde são destinadas as drogas mais famosas.

COCAÍNA

PRODUÇÃO GLOBAL: 865 toneladas/ano

Os países andinos são os únicos produtores de folha de coca – matéria-prima da qual se extrai a cocaína. Na primeira década deste século, a desvalorização do dólar e a fiscalização mais dura nas fronteiras americanas fizeram os traficantes direcionar o produto para a Europa, onde o consumo da droga vem crescendo

ECSTASY

PRODUÇÃO GLOBAL: Até 133 toneladas/ano

Nos anos 90, a produção se concentrava nos EUA e em países europeus, como Holanda e Bélgica. Na última década, laboratórios de ecstasy se disseminaram para outros centros, incluindo o Brasil. Atualmente, o consumo vem se deslocando da Europa e dos EUA para países em desenvolvimento

ANFETAMINAS

PRODUÇÃO GLOBAL: Até 624 toneladas/ano

Produzidas com itens encontrados em supermercados, lojas de autopeças e de materiais de construção, as anfetaminas podem ser feitas no fundo do quintal – especialmente metanfetaminas. A produção é dispersa, mas tem crescido no Sudeste Asiático para abastecer a China

OPIÁCEOS

PRODUÇÃO GLOBAL: 7.700 toneladas/ano

Drogas extraídas da flor de papoula, como morfina, ópio e heroína, invadiram o Ocidente no século 20, mas o consumo se concentra no Oriente. Nos anos 90, a produção deslocou-se do “triângulo dourado”, formado por Laos, Tailândia, Vietnã e Mianmar, para o Afeganistão, origem de 90% dos opiáceos

MACONHA

PRODUÇÃO GLOBAL: Desconhecida

A Cannabis sativa cresce em praticamente qualquer lugar – pelo menos 172 países fabricam maconha ou haxixe. Como a maior parte da colheita abastece mercados locais e seu rendimento comercial varia muito, especialistas não conseguem estimar quanto se produz da droga ilícita mais popular do planeta

CONSUMO GLOBAL

Conheça os três principais mercados para cada tipo de droga, em milhões de usuários