Faculdade com descontos de 50% a 75%? Sim, é possível

Quem ainda não está frequentando uma universidade ao menos tem planos de ingressar em um curso superior. É o que mostra uma pesquisa do Instituto Data Popular a pedido do Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior (Semesp), em 2016. As entrevistas foram feitas nas cinco regiões do país, com jovens entre 18 e 26 anos, e revelaram que 47% dos alunos que terminaram o ensino médio pretendem cursar uma faculdade nos próximos dois anos.

Como ainda é difícil ter acesso às instituições públicas de ensino, já que as notas de corte são cada vez mais altas, muitos estudantes recorrem às universidades privadas. Mas pode surgir um empecilho: como pagar as mensalidades? De acordo com a pesquisa, apenas 33% dos potenciais calouros têm planejamento financeiro para continuar os estudos. E, apesar de alguns jovens conseguirem conciliar os estudos com o trabalho, a renda familiar muitas vezes ainda não é suficiente para arcar com as mensalidades.

Para ajudar nesse processo, diversas universidades estão oferecendo descontos de até 75% nas mensalidades na plataforma Guia do Estudante Bolsas. Entre os cursos há opções como educação física, pedagogia, administração, design, engenharia da computação, gastronomia e direito. Confira os descontos:

Grupo Educacional Drummond (São Paulo, SP)

Economia na mensalidade: 70%

Cursos com desconto:

– Direito (Campus João XXIII)

De: R$ 1.558,27

Por: R$ 467,48

– Design Gráfico (Campus Tatuapé)

De: R$ 1.303,02

Por: R$ 390,91

– Ciência da Computação (Campus Tatuapé)

De: R$ 1.485,95

Por: R$ 445,79



Faculdades Guarulhos (São Paulo, SP)

Economia na mensalidade: 52%

Cursos com desconto:

– Enfermagem

De: R$ 1.048

Por: R$ 503,20

– Administração

De: R$ 764

Por: R$ 367

Faculdade Sumaré (São Paulo, SP)

Economia na mensalidade: 50%

Cursos com desconto:

– Ciências Contábeis (Campus Sumaré)

De: R$ 690,66

Por: R$ 345,33

– Administração (Campus Santo Amaro)

De: R$ 690,66

Por: R$ 345,33

– Pedagogia (Campus Tatuapé)

De: R$ 557,34

Por: R$ 278,67

Instituto Brasileiro de Tecnologia Avançada – IBTA (São Paulo, SP)

Economia na mensalidade: de 50% a 60%

Cursos com desconto:

– Engenharia da Computação (Unidade Paulista) – 60%

De: R$ 1.085

Por: R$ 434

– Engenharia de Produção (Unidade Paulista) – 60%

De: R$ 1.104

Por: R$ 441,60

– Administração (Unidade Paulista) – 50%

De: R$ 691

Por: R$ 345,50



Universidade Ibirapuera – Unib (São Paulo, SP)

Economia na mensalidade: 60%

Cursos com desconto:

– Arquitetura e Urbanismo (Unidade Chácara Flora)

De: R$1.466,65

Por: R$ 586,66

– Educação Física (Unidade Chácara Flora)

De: R$ 1.099,98

Por: R$ 439,99

– Direito (Unidade Chácara Flora)

De: R$ 1.283,32

Por: R$ 513,33



Universidade Santo Amaro – Unisa (São Paulo, SP)

Economia na mensalidade: de 50% a 69%

Cursos com desconto:

– Jornalismo (Campus II) – 51%

De: R$ 692

Por: R$ 336

– Gestão Hospitalar (Campus I) – 69%

De: R$ 540

Por: R$ 169

– Engenharia de Produção (Campus III) – 58%

De: R$ 951

Por: R$ 400



Faculdades Integradas Rio Branco (São Paulo, SP)

Economia na mensalidade: de 60% a 64%

Cursos com desconto:

– Design (Unidade Lapa) – 60%

De: R$ 2.229,92

Por: R$ 896

– Pedagogia (Unidade Lapa) – 64%

De: R$ 1.647,34

Por: R$ 592,79



Centro Universitário Ítalo Brasileiro – UniÍtalo (São Paulo, SP)

Economia na mensalidade: de 50% a 60%

Cursos com desconto:

– Administração (Campus Santo Amaro) – 60%

De: R$ 953,30

Por: R$ 386,09

– Ciências Contábeis (Campus Santo Amaro) – 60%

De: R$ 953,30

Por: R$ 386,09



Faculdade Interação Americana – Fainam (São Bernardo do Campo, SP)

Economia na mensalidade: 74% e 75%

Cursos com desconto:

– Administração – 74%

De: R$ 1.760

Por: R$ 451,44

– Pedagogia – 75%

De: R$ 1.347

Por: R$ 336,41

– Matemática – 75%

De: R$ 1.347

Por: R$ 336,41



Universidade de Mogi das Cruzes – UMC (Mogi das Cruzes, SP)

Economia na mensalidade: de 50% a 57%

Cursos com desconto:

– Engenharia Ambiental (Campus Mogi das Cruzes) – 57%

De: R$ 2.109

Por: R$ 910,03

– Gestão de Recursos Humanos (Campus Mogi das Cruzes) – 57%

De: R$ 1.136

Por: R$ 488,03

– Biomedicina (Campus Mogi das Cruzes) – 52%

De: R$ 2.786

Por: R$ 1.330,04