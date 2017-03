Infográfico: como é a Casa Branca por dentro?

SUBSOLO

Para o presidente dos EUA, roupa suja se lava… embaixo de casa! É no subsolo, dividido em dois pavimentos, que ficam os setores de serviço, como lavanderia, controles centrais de ar-condicionado e energia elétrica, além da despensa

TÉRREO

É o andar mais aberto aos visitantes e que funciona como museu desde 1961 – os turistas podem ver a biblioteca da Casa Branca e coleções de prataria e porcelana. Aqui também o presidente tem acesso a serviços como marcenaria e floricultura. Ah, e não é à toa que existe uma sala do serviço secreto ao lado da cozinha da Casa Branca. A maior parte dos fornecedores de alimentos tem que passar pela autorização de agentes de segurança, após a encomenda do chef de cozinha oficial

1º ANDAR

Por causa do relevo, o 1º andar parece o térreo na face norte da Casa Branca – que é o lado por onde as pessoas entram. Assim, as várias salas de jantar e o baita salão de festas (East Room) deste pavimento servem para recepções a líderes de outros países. A sala de jantar apontada na imagem é apenas uma daquelas em que a família presidencial faz as refeições. Eles escolhem um cardápio preferido, mas sabe o que acontece com o preço do rango? É descontado do salário do presidente! Só saem na faixa refeições de eventos oficiais

2º ANDAR

O que não falta é quarto para os parentes escolherem onde dormir. São 16 cômodos, com quartos, banheiros e até salão de beleza no andar mais íntimo para a família presidencial. Em geral, filhos dos casais presidenciais costumam ocupar o East Bedroom – quarto localizado no 2º andar. Já o casal presidencial nem sempre escolhe ficar com a suíte master do 2º andar. O presidente eleito visita a Casa Branca antes da posse. Aí, o gerente do local cola na nova primeira-dama para decidir qual será o quarto e a nova decoração. Apenas convidados importantes ou mais chegados têm acesso ao 2º andar, sendo recepcionados no Salão Oval Amarelo.

3º ANDAR

Refresco para o presidente, só no último andar da casa, equipado com salas de jogos, de ginástica e até de música. Nos momentos de sossego – que devem ser raros atualmente -, dá até para tomar um chá no solarium ou curtir a vista do terraço. Sobram também opções para a agenda esportiva. Aqui no 3º andar tem uma bela mesa de bilhar no salão de jogos. No térreo ainda há uma pista de boliche e, nas áreas externas, há quadras de basquete e de tênis e duas piscinas

CAFOFO

A Casa Branca fica em Washington DC, num terreno que equivale a 30 campos de futebol. Além da área residencial, mostrada no infográfico, há outras duas alas importantes: a West Wing (ala administrativa, de onde o presidente comanda o país) e a East Wing (onde fica o escritório da primeira-dama)