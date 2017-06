Ken, da Barbie, ganha versões com novas etnias e tipos de corpo

A linha de bonecas Barbie, há tanto tempo acusada de promover um ideal impossível de corpo, aos poucos tem oferecido bonecas com novas referências de biotipo. Em 2016, foi lançada nas versões “tall” (alta), “curvy” (com curvas) e “petite” (pequena/baixa). A onda agora chegou ao seu tradicional namorado, Ken. A linha especial Fashionistas agora incluirá outros dois tipos de corpo para o personagem, batizados como “slim” e “atlético”, além de sete tons de pele, oito cores de cabelo e nove penteados.

“Evoluir o Ken foi uma decisão natural para o desenvolvimento da marca e permite que crianças personalizem ainda mais o papel do boneco no mundo da Barbie”, afirma Lisa McKnight, Vice-Presidente Sênior e Gerente Geral de Barbie, no anúncio oficial realizado pela empresa Mattel. Para ela, a expansão dessa linha ajuda a redefinir o que o casal de bonecos significa para a nova geração.

Desde o lançamento da linha Fashionista, há três anos, a boneca Barbie já ganhou 100 looks diferentes. Ainda segundo a empresa, essa nova coleção deve chegar às lojas brasileiras em breve.

Confira algumas das novas versões do personagem: