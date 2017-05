Mick Jagger está no Brasil! Será que ele derruba um presidente?

O cantor Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones e lenda viva do rock, está no Brasil para o aniversário de 18 anos do filho Lucas, segundo noticiou o UOL. Jagger, além de ter emplacado dezenas de hits com sua banda desde os anos 60, também é famoso por ser um tremendo pé frio.

Jagger desembarcou no país na quarta-feira, 17/5, mesmo dia em que reportagem do jornal O Globo denunciou que o presidente Michel Temer apoiou esquema de propina para comprar o silêncio do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), atualmente preso.

O cantor ganhou fama de pé-frio em 2010, quando compareceu às oitavas-de-final da Copa da África e torceu pelos EUA, que perderam para Gana por 2 a 1, sendo eliminados. Na mesma Copa, Jagger foi ao jogo entre Alemanha e Inglaterra e viu seu país natal perder por 4 a 1.

Então, nas quartas de final, Jagger passou a torcer pelo Brasil, até por causa de seu filho brasileiro Lucas. Ele foi ao estádio ver Brasil contra Holanda e não deu outra: nossa seleção perdeu por 2 a 1. Depois disso, Jagger resolveu torcer pra Argentina – que foi eliminada por 4 a 0 pela Alemanha em outro jogo em que ele estava.

E você acha que acabou por aí? Não! Pouco antes da Copa de 2014, em um show em Portugal, Jagger anunciou que a seleção lusitana iria ganhar o campeonato mundial. Foi um presságio para o desastre: os portugueses foram eliminados ainda na fase de grupos.

Jagger veio ao Brasil para a Copa e demonstrou seu apoio à seleção inglesa por meio de tweets. Antes dos jogos contra Itália e Uruguai, ele foi à rede social demonstrar seu apoio. Em ambos os jogos, porém, a Inglaterra perdeu por 2 a 1, sendo eliminada ainda na fase de grupos após um empate contra a Costa Rica. O cantor então passou a anunciar sua torcida para a Itália, que, é claro, perdeu para Uruguai e Costa Rica e também vazou cedo do torneio.

Como se não bastasse, Jagger esteve no Mineirão torcendo para o Brasil no fatídico dia em que perdemos por 7 a 1. Entrevistado, ele até ironizou: “Eu posso assumir a responsabilidade pelo primeiro gol da Alemanha, mas não pelos outros seis!”. Precisa de mais para comprovar o pé-frio?

Fica agora a questão: depois de derrubar oito seleções, será que Jagger é capaz de derrubar um presidente? Ficaremos atentos.