Por que o M de alguns letreiros de motel parece um H?

A artimanha serve para fazer um motel se passar por hotel e poder funcionar em bairros centrais – o que é proibido em algumas cidades. Porém, deacordo com o advogado Edwin Britto, secretário geral da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da OAB-SP, o que mais acontece é o contrário: os hotéis fazerem um H estilizado, parecendo um M, indicando que ali se admite a hospedagem de curta permanência.



+ Qual é o hotel mais luxuoso do mundo?

+ É verdade que drogam as pessoas e roubam seus rins em hotéis?

Os motéis surgiram em 1925, como hotéis destinados a motoristas (o termo é uma junção das palavras “motor” e “hotel”) na rodovia que liga São Francisco e Los Angeles, nos EUA. A grande conveniência do hotel de rodovia era a cobrança por hora de estadia, e não por dia. No Brasil, os motéis surgiram nos anos 60 com outro perfil: a intenção de abrigar rápidos encontros amorosos, uma vez que os hotéis tradicionais não permitem a estadia curta.