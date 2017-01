Praia na Alemanha amanhece repleta de brinquedos

As crianças que moram na ilha de Langeoog, na Alemanha, acordaram com uma bela surpresa: a praia do local amanheceu repleta de cápsulas de brinquedos.

Segundo a prefeitura, um navio perdeu cinco contâineres em uma tempestade, e os produtos acabaram chegando na praia. Com medo de que as cápsulas voltassem ao mar e acabassem ingeridas por animais, as autoridades pediram para que as crianças fossem à praia e levassem quantos brinquedos pudessem carregar. “Isso não é engraçado, mas um grande impacto ambiental e altamente prejudicial para os animais”, disse o prefeito de Langeoog, Uwe Garrels.



Até quinta (12), mais de 3 km da praia já haviam sido limpos. Mas ainda há brinquedos e sacos plásticos, que também caíram dos contâineres, na praia.

As cápsulas com brinquedos parecem aquelas que vinham dentro do Kinder Ovo. A Ferrero, contudo, fabricante da guloseima, afirmou que os brinquedos não são da marca. “Gostaríamos de informar que as capsulas envolvidas não são de Kinder e de nenhuma outra marca Ferrero. Para sua informação, as capsulas do Kinder Ovo têm um design único”, afirmou em nota.



FONTES Sites Extra, Folha de S. Paulo e Deutsche Welle