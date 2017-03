Quais são os benefícios garantidos a ex-presidentes?

PERGUNTA Vitor Eduardo Alves Rosa, São Paulo, SP

SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

Terminado o mandato de um presidente da República no Brasil, ele terá o direito ao auxílio de quatro servidores para sua segurança, assim como dois veículos oficiais com dois motoristas, somando salários de R$ 28.738,36 mensais. (Assim como Fernando Collor, que sofreu impeachment em 1992, Dilma Rousseff também mantém esse e outros benefícios garantidos a ex-presidentes depois da cassação do seu mandato). Nos EUA, a regra é praticamente a mesma, mas quem se responsabiliza por manter o ex-presidente são e salvo é o Serviço Secreto, e o direito se estende para filhos de até 16 anos.

O TRABALHO CONTINUA

Tanto no Brasil como nos EUA, ex-mandatários têm direito a assessores pessoais. No nosso país, são dois assessores especiais com salário de R$ 11.852,93 mensais cada um. Nos EUA, existe uma verba: no máximo US$ 150 mil por ano nos primeiros dois anos e meio. Depois, o valor não pode exceder US$ 96 mil ao ano. Eles também têm uma quantia para alugar um escritório no país.

E QUANTO GANHA?

No Brasil, o ex-presidente recebia aposentadoria, mas o benefício foi cortado em 1988. Nos EUA, quem terminou o mandato recebe um salário equivalente ao de um ministro – que em 2015 era de pouco mais que US$ 200 mil por ano. As viúvas ou viúvos de ex-presidentes por lá também recebem esse benefício, mas o valor cai para US$ 20 mil por ano.

“SONHO AMERICANO”

Os benefícios no Brasil param por aí, mas nos Estados Unidos existem outras regalias, como direito a tratamento em hospital militar para eles próprios e suas famílias, e um funeral com honras militares. Junte a isso o direito deviagens com dois funcionários por motivos oficiais que envolvam status deex-presidentes – como palestras e eventos. Mas nada de passeio em família!

FONTES Sites Planalto, Federation of American Scientists e US Government