Testamos o novo escape da Puzzle Room, com temática hacker

Um hacker ardiloso e muito inteligente está coletando informações confidenciais na internet e usando para financiar seus ataques. Tudo diretamente de seu bunker ultraprotegido, em uma localização desconhecida. Mas ele não é imbatível. Ele pode ser derrotado… por você e seus amigos.

Essa é a aventura proposta pela nova sala Hacker, lançada pela unidade Butantã da rede de escape rooms Puzzle Room. Escape rooms são um estilo de jogo em que um grupo de pessoas fica preso em uma sala e tem apenas uma hora para conseguir encontrar a saída. Para isso, precisam resolver uma série de engimas e charadas, que fazem parte de uma narrativa.

A novidade da Puzzle Room tem um diferencial. A sala não inclui nenhum cadeado – um elemento bastante comum em entretenimento desse tipo, geralmente exigindo que se descubra uma senha numeral ou alfabética para abri-lo. Em vez disso, a peça central nesta sala é o computador do hacker, onde devem ser inseridos os comandos certos que desativarão a ameaça.

E, para descobrir esses comandos, é preciso encarar desafios bem criativos, geralmente envolvendo elementos do universo da informática, como mensagens secretas escritas em códigos binários, feixes de laser que precisam ser refletidos e pendrives que precisam ser encaixados em pontos estratégicos.

Mas não se preocupe: não é necessário nenhum conhecimento específico em tecnologia ou computação para vencer o jogo. Tudo de que o participante precisa está disponível na própria sala – basta ter astúcia, atenção e tranquilidade para identificar as pistas e saber relacioná-las. Além de bem caracterizada, a sala tem a vantagem de ser não-linear: não há uma ordem única para resolver os enigmas. Isso significa que grupos com muitos participantes podem ser divididos para cuidar de diferentes quebra-cabeças. Diversão ideal para ir com uma grande turma.

(Acima, a equipe da MUNDO ESTRANHO que testou – e derrotou – a sala)

SERVIÇO



Puzzle Room – Vila Butantan

Rua Agostinho Cantu, 47 – Butantã, São Paulo

telefone (11) 2649-0597

Faça a reserva pelo site: http://www.puzzleroom.com.br

R$ 76 por pessoa (mínimo de 4, máximo de 8)