Albert Fish, o idoso que mutilava, matava e comia crianças

ILUSTRA Aluisio Cervelle Santos

1) Albert Fish (1870-1936) nasceu em Washington D.C., em 1870, filho do capitão de um barco no rio Potomac. Depois da morte do pai, ficou até os 9 anos em um orfanato ultrarrígido, onde apanhava e era chicoteado.

2) Sua mãe e outros parentes tinham um histórico de alucinações, psicoses religiosas e alcoolismo. Ausente durante sua infância, ela retornou e o levou a Nova York, onde Fish a sustentou trabalhando como pintor.

3) Em fevereiro de 1927, aos 57 anos, após anos de abuso, traumas e frustrações, a vontade de matar ficou insustentável. Ele sequestrou Billy Gaffney, de 4 anos. Fish torturou o garoto, depois mutilou, cozinhou e comeu parte de seu corpo. O assassinato, porém, seguiu sem resolução durante um tempo.

+ Retrato Falado: Francisco de Assis Pereira, o psicopata brasileiro conhecido como Maníaco do Parque

+ Retrato Falado: Nannie Doss, a serial killer que matou filha, neto, sogra, irmã e vários maridos

4) Em julho de 1928, uma nova vítima: Gracie Budds, de 10 anos. Com nome falso e aparência inocente, o velhinho havia ganhado a confiança da família da menina, prometendo um emprego ao irmão mais velho dela.

5) Uma mensagem de Fish para o irmão de Gracie colocou a polícia em seu encalço. O corpo de outra criança, violentamente espancada, foi encontrado e associado ao caso. Após a divulgação de seu retrato falado, Fish mandou uma carta à família de Gracie, com detalhes do crime.

6) A comoção pública gerou depoimentos que auxiliaram a investigação. Com as dicas de uma senhora que alugava um imóvel a Fish, a polícia o capturou. Durante a prisão, ele tentou reagir usando uma navalha de barbeiro, mas foi dominado.

+ Retrato Falado: Bonnie & Clyde, o casal de foras-da-lei que se tornou lenda nos EUA

+ Retrato Falado: Richard Trenton Chase, o serial killer conhecido como Vampiro de Sacramento

7) Em sua confissão, disse sentir uma incontrolável sede de sangue e descreveu, como se fosse um programa de culinária, toda a preparação da carne das crianças. Um raio X de sua bacia revelou pregos e agulhas alojados em seu corpo.

QUE FIM LEVOU?

Condenado pela morte de Gracie, confessou ter matado também outros três meninos. Agradeceu ao juiz pela sentença à cadeira elétrica, executada em janeiro de 1936.