Bonnie & Clyde, o casal fora-da-lei que virou lenda nos EUA

ILUSTRA Aluisio Cervelle Santos

1) Ambos nascidos no Texas, Bonnie e Clyde cresceram em meio à pobreza da Grande Depressão. Revoltados, culpavam o governo pelas condições precárias da população. Muitas famílias se viam forçadas a migrar para trabalhos pesados – como o pai de Clyde, que aceitou emprego em uma plantação de algodão.

2) Envolvido em vandalismo e pequenos furtos, Clyde começou a chamar a atenção da polícia no Natal de 1929, quando se uniu a um bando de arruaceiros. Conheceu Bonnie ao visitar e tomar um café com a irmã acidentada de um de seus comparsas. Foi amor à primeira vista: desde então, passaram a se ver quase todos os dias.

3) Bonnie passou a dirigir os carros de fuga da gangue, mas Clyde estava sozinho quando foi preso pela primeira vez, em 12 de janeiro de 1930, no condado de Waco. Escapou da cadeia com um revólver .32 contrabandeado pela namorada, mas foi detido de novo ao tentar roubar um trem. Um juiz o liberou algumas semanas depois.

4) Ray Hamilton e Ralph Fults se juntaram ao casal e ajudaram no roubo de uma loja. O alarme soou e, apesar dos bloqueios da polícia, a gangue escapou por pouco. Preocupado, Clyde enviou Bonnie para outra cidade. Em 30 de abril de 1932, Hamilton matou acidentalmente um gerente de supermercado em outro assalto.

5) Com Hamilton e Fults capturados, os namorados recrutaram um novo membro, W.D. Jones, de 16 anos. Mas, no Natal de 1932, o garoto ficou nervoso ao tentar roubar um Ford cupê V-8 – mesmo com a chave na ignição, ele não conseguiu dar partida. O dono do carro atacou e Clyde matou o sujeito.

6) A vida na estrada se tornou comum. Em uma emboscada em Dallas, Bonnie e Clyde mataram outro policial – já era o terceiro. Além de roubar bancos, atacaram um arsenal de armas militares, em janeiro de 1933. No Missouri, capturaram e liberaram um policial que os seguia. À imprensa, o tira disse que foi bem tratado e achou o casal simpático.

7) Em março, o irmão de Clyde, Buck, e sua namorada, Blanche Caldwell, se uniram a eles. Em uma longa estada em Joplin, no Missouri, o quinteto foi identificado e encurralado em uma casa. Conseguiu fugir abrindo caminho na base da metralhadora, mas a polícia achou fotos do casal tiradas com uma câmera de caixa Kodak.

8) Um acidente na estrada 203, rumo à cidade de Wellington, feriu gravemente Bonnie – os outros escapam ilesos. Enfraquecidos, seguiram para Platte City. Em 19 de julho, a polícia cercou o esconderijo da gangue. No tiroteio, pior que o de Joplin, Buck morreu com um tiro na cabeça. Blanche ficou cega de um olho e é capturada.

9) Separado de Bonnie e Clyde, W.D. Jones foi preso em Houston e contou tudo sobre a família e os hábitos dos ex-parceiros. A polícia fechou o cerco e criou um perfil do comportamento do casal. Um piquenique familiar virou uma emboscada, mas, graças à agressividade de Clyde, a dupla conseguiu escapar mais uma vez.

10) Em 16 de janeiro de 1934, Bonnie e Clyde libertaram Ray Hamilton e outro preso, Henry Methvin, da Prisão de Eastham. Eles se uniram à gangue, e depois de um tempo fora de ação (e trocando de placas regularmente), os bandidos realizaram um último assalto. Methvin matou um policial que se aproximava enquanto o grupo saía do banco.

11) Desesperadas com a ousadia dos Barrows, as autoridades criaram uma força-tarefa sob comando do caçador de recompensas Frank Hamer, famoso por seu sucesso contra o crime organizado. O time reuniu seis policiais experientes, entre eles Ted Hinton e Bob Alcorn, que já haviam participado da emboscada anterior contra os criminosos.

12) A polícia combinou uma emboscada com Iverson, pai de Methvin, em troca da redução da pena do filho. A tocaia aconteceu em 23 de março de 1934, em uma estrada próxima à propriedade dos Methvins. Assim que surgiu o Ford sedan V-8 1934, último carro roubado pela dupla, os oficiais abriram fogo sem dar ordem de prisão.

QUE FIM LEVARAM?

Às 9h15 da manhã, o poder de fogo dos policiais acabou com o carro e com a vida de Bonnie e Clyde. A carreira de crimes do popular casal termina da mesma forma como viveram: de maneira rápida e violenta.