Nannie Doss, a serial killer que matou irmã, filha e maridos

ILUSTRA Aluisio Cervelle Santos

1) Nascida no Alabama, EUA, em 1905, Nannie viveu uma infância de revolta contra o pulso firme do pai. Com 7 anos, a menina sofreu um acidente numa cabine de trem, batendo a cabeça num banco. Desde então, passou a ter fortes dores de cabeça, perdas de consciência e depressão.

2) Ela era fascinada pela coluna de jornal Lonely Hearts (“Corações Solitários”, em inglês), onde eram publicados contos de amor e anúncios com perfis de pretendentes a casamento. Por meio do jornal, ela conheceu Charlie Braggs e se casou, ainda adolescente, em 1921.

3) Ela deu à luz quatro meninas. Para aliviar a pressão do dia a dia, com a sogra interferindo nas decisões do casal, começou a beber e fumar. O casamento esfriou e duas filhas morrem por intoxicação alimentar. Charlie desconfiou da mulher e fugiu com a filha mais velha, Melvina.

4) Nannie foi para a Flórida com a filha mais nova e se casou com Robert Harrelson. Lá, reencontrou Melvina e, ao ajudá-la a dar à luz, a netinha morreu. Tonta de éter, Melvina achou ter visto a mãe espetar um alfinete no bebê. Sob seus cuidados, um outro neto morre por asfixia.

5) Comemorando o fim da 2ª Guerra Mundial, em 1945, Robert chegou bêbado em casa e violentou Nannie. No dia seguinte, ela matou o marido ao envenenar seu uísque. Nannie fugiu para a Carolina do Norte e se casou com Arlie Lanning, que morreu de um suposto ataque cardíaco.

6) Após a morte da terceira sogra, de quem “cuidava”, Nannie foi morar com a irmã, Dovie, que também morreu sem explicação. Em Kansas, casou-se com Richard Morton. O cara era um homem de negócios mulherengo que, junto com a mãe, teve o mesmo trágico fim de vários parentes de Nannie…

7) Nannie só foi presa após matar o quinto marido, Samuel Doss, em Oklahoma. O histórico de internações de Samuel levou os médicos a pedir uma autópsia, que apontou intoxicação por arsênico. Nannie foi presa tentando coletar a grana do seguro de vida, como fazia com os outros maridos mortos.

QUE FIM LEVOU?

Nannie confessou ter matado quatro maridos, uma irmã, um neto e uma sogra. Pegou prisão perpétua em 1955 e morreu de leucemia 10 anos depois.