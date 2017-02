O que significam as principais tatuagens de presidiário?

A tatuagem é muito popular nos presídios, como uma comunicação cifrada entre os detentos brasileiros. Essas mensagens podem esconder a história de um crime ou revelar uma vida de delitos. Por isso, entender esses significados pode auxiliar a investigação policial e até antecipar uma ação criminosa.

1) Say my name

A lenda brasileira diz que para capturar um saci é preciso jogar uma peneira sobre um redemoinho, retirar o capuz dele (para garantir obediência) e prendê-lo em uma garrafa. Mas na tatuagem a história do saci é outra. No mundo do crime, o desenho costuma identificar traficantes e usuários de drogas. O termo “sacizeiro” é uma gíria comum entre usuários de crack – pois remete ao cachimbo do saci. Caso seja de um criminoso ligado ao tráfico, a tatuagem do saci indica que a pessoa trabalha no preparo e controle de qualidade das drogas ou é responsável pela distribuição.

2) Índice da criminalidade

Um tipo de tatuagem muito comum na população carcerária brasileira são os pontos. Normalmente tatuados na mão ou no rosto do detento, eles indicam uma espécie de classificação do criminoso. Um único ponto representa um ladrão ainda no estágio inicial da bandidagem, como um simples batedor de carteiras. Dois pontos significa que aquele é um estuprador. Três pontos indica que se trata possivelmente de uma pessoa viciada em drogas. Quatro é a marca de alguém que atua no tráfico. Já cinco pontos tatuados nas costas da mão é o sinal de que aquele criminoso é um homicida e que está no alto escalão na hierarquia do crime.

3) Sem arrependimento, sem perdão

Pela natureza perniciosa, na nossa cultura o diabo está ligado ao pecado, ao caos, ao vício e ao pior do comportamento humano. Por isso, encontrar um bandido com uma tatuagem de diabo é encarar a personificação do mal. Essa é uma tatuagem feita em geral por quem tem prazer em matar. É comum encontrar o desenho do diabo em pistoleiros e matadores de aluguel, bandidos perigosos e que transformam o ato de tirar a vida de outras pessoas (principalmente de seus rivais) em um ofício. E, como até no mundo do crime negócios são negócios, essas pessoas que matam por encomenda são muito frias e não sentem remorso por seus atos.

4) Dia de caça

No candomblé, Oxóssi é o orixá da caça. Com um nome que pode ser traduzido como “guardião popular”, é também o protetor daqueles que saem todos os dias para o trabalho em busca de sustento. É muito comum encontrar na população carcerária a tatuagem de um arco e flecha, o símbolo que representa esse orixá. Além do sentido relacionado a um “grande guerreiro caçador”, os criminosos desenham esse símbolo para se proteger de prisões e emboscadas. Com o mesmo objetivo de ter o “corpo fechado”, alguns presos tatuam as figuras de São Jorge e do arcanjo Miguel, também símbolos de proteção contra a investida de inimigos.

5) Bandidos explosivos

A tatuagem de um mago ou de um bruxo envolve significados que a própria figura representa, como força, proteção, sabedoria e magia. No mundo do crime, essa tattoo tem um caráter menos nobre. Muitos detentos com histórico de assaltos a ônibus e estabelecimentos comerciais têm um bruxo tatuado no corpo. Alguns desses “magos do crime” são especialistas em armas e explosivos, tendo entre seus alvos prediletos lojas com cofres e caixas eletrônicos.

6) Fama de ladrão

O desenho de um escorpião foi a primeira tatuagem utilizada dentro e fora dos presídios paulistas para identificar membros do Primeiro Comando da Capital (PCC), conhecida facção criminosa com origem no estado de São Paulo. Da mesma forma, o yin-yang tatuado no corpo também indica membros dessa organização. Essa marca foi escolhida por representar uma maneira de equilibrar o bem e o mal com sabedoria. Outra conhecida tatuagem de membros do PCC é o número 1533 – uma referência à 15ª letra do alfabeto (P) e à terceira (C). Alguns criminosos da facção têm a própria sigla tatuada no braço. Vários dos ex-líderes da organização que atualmente estão presos, como Marcos Willians Herbas Camacho (Marcola), possuem alguma dessas tatuagens no corpo.

7) Lealdade criminal

Embora essa imagem possa ter significados diferentes em outras pessoas, tenha certeza de que um bandido que tatua nas costas uma cruz com um crânio no meio já foi condenado pela Justiça. Esse tipo de tatuagem é a senha de que se trata de um bandido extremamente leal a seus colegas de cela – ou seja, a pessoa já esteve na prisão em alguma ocasião. Quem leva esse desenho no corpo é tido como alguém que sabe guardar segredo e em quem os outros detentos podem confiar.

8) Especialistas em drogas

Criatura mitológica, o duende é o equivalente europeu do saci – e como o nosso pererê, ele também faz muita bagunça. De maneira semelhante, os criminosos que tatuam um duende no corpo têm histórico baderneiro, geralmente associado ao uso e tráfico de drogas. Na população carcerária, a tatuagem de duende também sugere uma atividade de tratamento de entorpecentes no passado. Em geral, são pessoas que faziam um trabalho meticuloso de refino, empacotamento e teste de qualidade das drogas.

9) Boneca sexual

Ter a inscrição “Amor só de mãe” ou um coração cortado por uma flecha tatuado no corpo pode significar uma vida de servidão sexual na cadeia. Essas imagens são feitas quase sempre à força por outros detentos. Estupradores também costumam ser “marcados” com essas tattoos. Assim, o criminoso pode ser reconhecido pelos outros e se torna um alvo em potencial para abusos sexuais dentro da cadeia. Também é comum a frase “Amor só de mãe” vir acompanhada de um nome feminino. Nesse caso, costuma ser um pedido de desculpas do criminoso à própria mãe.

10) Pecados de cada um

Normalmente, a tatuagem de Jesus pode ter o significado de força e esperança. Mas também pode indicar um homicídio, se o portador da imagem for um detento. Essa tatuagem é um recado de que, assim como Jesus, a pessoa também foi condenada por homens. O desenho costuma ter o Cristo crucificado, com a coroa de espinhos, o nome ou simplesmente suas iniciais – JC. Dependendo da parte do corpo em que estiver localizada, essa tatuagem pode ter significados diferentes. Nos braços, pernas e peito, é um indicativo de latrocínio (roubo seguido de morte). Se estiver localizada nas costas, pode ser um pedido de proteção do criminoso.

11) Matador de polícia

Há quem não veja graça alguma em palhaços. Com razão. Criminosos que portam essa tatuagem normalmente têm envolvimento com roubo, formação de quadrilha e morte de policiais. Muito associada à malandragem, a figura do palhaço costuma ser tatuada com um sorriso sarcástico e irônico. Os detalhes são importantes: caso a tatuagem tenha lágrimas pretas, significa que amigos foram mortos por rivais. Caso tenha lágrimas vermelhas, os camaradas foram mortos pela polícia. E se o desenho do palhaço estiver acompanhado de caveiras é quase certo que se trata de um assassino de policiais. A quantidade de caveiras marca quantos policiais ele já matou.

12) Marca do estupro

Vamos combinar: ter um pênis tatuado no corpo não é nada agradável, ainda mais se a tatuagem tiver sido feita contra a própria vontade. Pois esse é o estigma que acompanha os criminosos presos por estupro. Tratados com rigor por uma espécie de “código de ética” da bandidagem, estupradores costumam ter um pênis desenhado nas costas ou em outro lugar que seja bem visível. Essa é uma marca punitiva: um pênis tatuado no corpo significa que aquela pessoa será uma escrava sexual pelos anos que passar na cadeia, e que será sistematicamente violentada pelos outros detentos.

13 e 14) Bandido que rouba bandido

Essa é outra tatuagem punitiva. Também feita à força, a imagem de um arame farpado denota que o preso é dedo-duro, o popular “X-9”. Ter uma tatuagem desse tipo revela que a pessoa é traiçoeira, capaz de fazer qualquer tipo de negociação para sair de trás das grades. Muito comum em assaltantes, a tatuagem de um arame farpado (na maioria das vezes encontrada em um dos braços) também pode significar que aquela pessoa já esteve presa por muito tempo. Uma variação do arame farpado é a tatuagem de uma serpente, também comum em criminosos traíras.

15) Ligações criminosas

Esqueça Peter Parker e o Homem-Aranha. No mundo do crime, ter uma aranha tatuada no corpo significa que aquele é um bandido que age em grupo. E mais: assim como a aranha, um predador que pacientemente prende e depois mata suas presas, o criminoso que ostenta essa figura costuma ser perigoso. Se a tatuagem mostrar uma aranha subindo pela teia, significa que o indivíduo está em ascensão na “carreira”. E quanto maior for a quantidade de aranhas ou de teias estampadas no corpo maior é a posição que o criminoso ocupa no grupo – como contador, conselheiro ou até mesmo líder.

16) Tocando o terror

O personagem é da Tasmânia, mas o bandido pode estar agindo perto de você. O popular desenho animado Taz é a melhor representação para criminosos indiciados por furto e roubo, e que agem em grupo. Como o personagem, que se locomove num redemoinho, há muitos registros de criminosos com essa tatuagem que participam de arrastões e roubos em bando. E, se o Taz tem um apetite sem limites e devora tudo o que encontra pela frente, esse tipo de bandido também costuma roubar tudo o que for possível: dinheiro, joias, bolsas, telefones e até mesmo as roupas das pessoas.

17) Camuflagem sorrateira

Um dos animais mais inteligentes do mar, o polvo sempre é associado à sua capacidade de escapar dos predadores. Talvez por isso seja muito frequente encontrar esse animal tatuado em pessoas acusadas de roubo e arrombamentos – normalmente bandidos hábeis em escapar. O polvo ilustra características muito desejadas por qualquer criminoso, como a camuflagem e a habilidade para contra-atacar seus inimigos. Sorrateiro, o polvo quando perseguido libera uma tinta escura para fugir e ainda é capaz de alterar a textura da própria pele para confundir e depois atacar suas vítima.