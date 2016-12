Quais os casos mais chocantes de Papais Noéis criminosos?

Sugestão da TdF Victoria Gallagher

1. Chacina na ceia (2008)

Bruce Pardo, um californiano paramentado de Papai Noel que carregava um belo embrulho, resolveu visitar a ex-mulher no Natal. Uma garota de 8 anos abriu a porta e levou um tiro no rosto. Depois, Pardo atirou 25 pessoas que estavam na festa, retirou um lança-chamas do embrulho e ateou fogo na casa. Ao todo, ele matou nove convidados. Mais tarde, ele foi encontrado na casa do irmão com um tiro na cabeça e a arma na mão



2. Espancador de velhinhas (2004)

Fazendo bico como Papai Noel em um shopping de Atlanta, EUA, Elkin Clarke mandou uma mulher de 74 anos para o hospital depois de espancá-la com um pedaço de madeira. O Papai Noel alegou que ela tinha roubado US$ 145 em chocolates que ele ganhara naquele dia. Guloso e agressivo o rapaz

3. Até na Terra Santa (2012)

Gabriel Cadis, líder da Associação das Igrejas Ortodoxas de Jafa, Israel, participava de um desfile natalino a céu aberto quando um homem vestido de Papai Noel correu até seu carro e lhe deu uma facada na cabeça. Cadis foi socorrido, mas morreu no hospital. A polícia israelense prendeu seis pessoas durante a investigação, mas o assassino nunca foi capturado

4. Rebaixado a duende (2009)

Com um saco de presentes, David Cotton entrou em um banco em Nashville, EUA. Gritou que precisava de grana para pagar os duendes e tirou um fuzil de assalto do saco. O roubo surreal deu certo e ele conseguiu fugir com o dinheiro dos caixas. Três meses depois, vestido de duende, assaltou outro banco na mesma cidade, mas foi morto em um tiroteio com a polícia

5. Motoqueiro natalino (2006)

Trajado de Papai Noel sobre uma motocicleta cheia de luzes de Natal, John Michael Barton chegou em um posto de gasolina na Carolina do Sul, EUA, e ficou de olho em uma família que estava abastecendo. Parou ao lado do carro e convidou a menina mais nova, de 8 anos, para ver seu boneco da rena Rudolph. Ele raptou a garota e saiu pilotando. O pai o perseguiu, conseguiu salvar a menina, mas o Papai Noel escapou. Dias depois, ele foi preso em um bar

6. Peguem o velhinho! (1927)

Fantasiado de Papai Noel, Marshall Ratliff liderou um assalto a banco em Cisco, EUA. O bando ainda fez duas jovens como reféns e fugiu, mas foi preso quando acabou o combustível. Ratliff foi condenado, porém teve quem não achou suficiente. Inflamados pelos boatos de que as jovens sofreram abuso, justiceiros invadiram a prisão e o lincharam até a morte

7. Natal ou halloween? (2009)

Escondido em uma moita próxima a uma escola, Anthony Russo tentou raptar uma menina de 12 anos usando doces e chocolates como isca. A garotinha desconfiou daquele Papai Noel, fugiu e contou o caso para os pais, que foram à polícia. Russo foi preso no mesmo dia, ainda vestido de Papai Noel, enquanto voltava para casa

8. Outra chacina na ceia (2011)

Aziz Yazdanpanah resolveu visitar a ex-mulher em Dallas, EUA, na noite de Natal. Assim que foi recebido, entrou na casa, sacou duas pistolas e executou seis parentes que participavam da ceia. Logo em seguida, o Noel assassino se matou com um tiro na cabeça, antes mesmo de a polícia chegar ao local da matança

9. Veneno de alemão (2011)

Um desconhecido saía distribuindo drinques de graça em mercados ao ar livre e shoppings em Berlim, Alemanha. Depois, mais de dez beberrões reportaram mal-estar, vômito, desmaios e perda de memória. O caso foi relatado por centenas de pessoas, mas o Papai Noel venenoso nunca foi identificado

