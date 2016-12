Richard Trenton Chase, o Vampiro de Sacramento

ILUSTRA Aluísio Cervelle Santos

1) Chase nasceu em 1950, em Santa Clara, na Califórnia (EUA), em 23 de maio de 1950. Junto com a irmã, sofreu violência nas mãos de pais que impunham rígida disciplina dentro de casa. Richard curtia matar animais domésticos e se tornou alcoólatra com apenas 10 anos de idade.

2) Ao 18 anos, saiu de casa e experimentou drogas pesadas. Paranoia e alucinações levaram Chase a passar um ano em um hospital psiquiátrico, onde recebeu o apelido de Drácula – pacientes diziam que ele matava coelhos no jardim para beber o sangue.

3) Vivendo sozinho, mas sustentado pela mãe, Richard liberou a loucura de vez. Com um 1,80 m e pouco mais de 65 kg, Richard levava sua hipocondria a outro nível, ao acreditar que precisava de sangue alheio para sobreviver ou, caso contrário, seu corpo se desintegraria…

+ Retrato Falado: Delphine LaLaurie, a mais sádica escravocrata dos EUA

+ Retrato Falado: Marcel Petiot, o médico francês que matava pacientes que tentavam fugir dos nazistas

4) Iniciou uma dieta sangrenta matando animais domésticos da vizinhança. Depois de capturado, Chase disse que precisava do sangue e das entranhas de cães e gatos para manter o corpo funcionando. Ele também se alimentava das carnes cruas dos bichos abatidos.

5) Logo, animais não eram mais suficientes. Ele precisava caçar pessoas. A primeira vítima foi um engenheiro de 51 anos, alvejado ao volante de uma picape. Chase invadia casas, mas diante de portas trancadas não se sentia bem-vindo e dava meia-volta (ou seja, mais uma similaridade com vampiros). Bagunçou algumas casas vazias, urinando e defecando no piso.

6) Em 1978, entrou na casa da grávida Teresa Wallin e a mutilou. Seis dias depois, matou Evelyn Miroth, junto com o filho, um sobrinho ainda bebê e um amigo do filho. Richard canibalizou e bebeu o sangue das vítimas, mas, ao começar a “trabalhar” no bebê, foi interrompido por um vizinho e fugiu.

+ Retrato Falado: Moses Sithole, o Estrangulador Sul-Africano

+ Retrato Falado: Bruno Lüdke, serial killer ou vítima do regime nazista?

7) Testemunhas levaram os agentes do FBI até a casa do assassino, onde acharam pedaços de corpos, móveis cobertos de sangue e até uma agenda marcando o dia dos assassinatos. Chase é citado até hoje como exemplo de serial killer desleixado em treinamentos da polícia federal dos EUA.

QUE FIM LEVOU?

Em 1979, Chase foi condenado à morte na câmara de gás. Enquanto aguardava a pena, tomou uma overdose de remédios para depressão e morreu, no fim de 1980.