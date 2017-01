Ted Bundy, um dos serial killers mais famosos dos EUA

ILUSTRA Mateus Santolouco

1) Nascido em uma casa especializada em atender mães solteiras no estado americano de Vermont, Theodore Robert Cowell (1946-1989) nunca chegou a conhecer seu pai, um veterano da Força Aérea norte-americana. Foi criado acreditando que seus avós maternos eram seus pais e que sua mãe era sua irmã.

2) Na escola, tirava notas acima da média. Em 1969, formou-se em psicologia na Washington State University. Segundo especialistas, sua relação agressiva com as mulheres piorou ao descobrir, aos 23 anos, que sua irmã era, de fato, sua mãe.

3) Terminou um caso com uma mulher divorciada e logo reatou com uma ex, só para poder se vingar, dispensando-a. Em 1974, começou a usar um gesso falso no braço ou na perna para pedir ajuda a moças. Universitárias de cabelos longos começaram a sumir em Washington…

ILUSTRA André Toma

4) Corpos de garotas desaparecidas foram achados nas imediações de parques próximos às montanhas Taylor. Com medo, Bundy saiu do estado, ampliando a sua área até o estado vizinho de Utah. Mas, em novembro de 1974, arriscou-se demais em um dos ataques e a vítima, Carol DaRonch, escapou.

5) A polícia enfim percebeu as semelhanças nas evidências nos corpos encontrados em Utah e Washington. Bundy usava sempre o mesmo método: estuprava, sodomizava e depois matava com golpes na cabeça. Testemunhas presenciaram algumas abordagens do maníaco e o nome “Ted” chegou aos ouvidos da polícia.

6) Em agosto de 1975, Bundy voltou a Utah e um sargento notou a placa de seu fusca, previamente identificado por testemunhas. Bundy foi preso e reconhecido por Carol na delegacia. No julgamento, ele mesmo fez sua defesa. Chegou a escapar pela janela do banheiro do tribunal, mas foi capturado horas mais tarde.

7) Após outra fuga, em dezembro, Bundy foi à Flórida e, mesmo foragido, matou mais três. Mas foi capturado dirigindo um fusca roubado e as evidências inegáveis garantiram sua condenação. Durante os anos de apelações, fez revelações (nunca comprovadas) de que praticou necrofilia e até colecionou a cabeça de algumas vítimas.

QUE FIM LEVOU?

Ted Bundy sentou-se na cadeira elétrica às 7 horas de 24 de janeiro de 1989. E até hoje não se sabe ao certo quantas garotas caíram em suas garras…