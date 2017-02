Unabomber, o terrorista superdotado que causou pânico nos EUA

ILUSTRA Mateus Santolouco

1) Filho de um casal de descendência polonesa, Theodore Kaczynski nasceu em Chicago em maio de 1942. Kaczynski era um garoto recluso e vítima frequente da zoação de colegas por ser considerado estranho. Apesar do bullying, tornou-se aluno exemplar. De tão inteligente, até pulou uma série do ensino básico.

2) Obcecado por matemática, ingressou em uma classe de lógica avançada e concluiu o ensino médio com 15 anos. Em 1958, foi aceito na Universidade de Harvard, onde integrou estudos sobre estresse psicológico. Especialistas acreditam que a experiência pode tê-lo traumatizado e motivado futuras ações.

3) Em 1967, tornou-se professor assistente na Universidade da Califórnia, mas a gagueira e o nervosismo o forçaram a abandonar o cargo. Em 1973, mudou para uma casa nas montanhas em Lincoln, estado de Montana. Estudou técnicas de sobrevivência e iniciou uma vida autossuficiente, cortando laços com a sociedade.

+ Retrato Falado: Peter Sutcliffe, o Estripador de Yorkshire que matava prostitutas

+ Retrato Falado: Luis Garavito, o serial killer recordista de vítimas fatais

4) Perturbado pelo desmatamento em torno de sua propriedade, Ted começou pequenos atos de sabotagem. Em 1978, fez seu primeiro ataque, com uma bomba caseira, à Universidade Northwestern. E não parou mais. Aterrorizou linhas aéreas, faculdades e executivos de grandes empresas até 1995.

5) FBI e outras agências batizaram o caso de Unabom (fusão de “bombardeio a universidades e linhas aéreas”, em inglês). Ted usava só componentes ecologicamente corretos em suas cartas-bomba e até mascarava explosivos para parecer pedaços de madeira. No total, matou três e feriu outros 23.

6) Em 1995, o terrorista enviou um manifesto com 35 mil palavras para os jornais The New York Times e Washington Post, justificando seus atos. Era a pista que faltava: após uma extensa análise do documento e a eliminação de centenas de suspeitos, o FBI saiu no encalço de Ted, com a ajuda de seu irmão, David.

+ Retrato Falado: Aleister Crowley, o mago ocultista mais influente do século 20

+ Retrato Falado: Ted Bundy, um dos serial killers mais famosos dos EUA

7) David cedeu documentos e cartas escritos por Ted. Análises linguísticas determinaram que o autor era o mesmo do manifesto. O cruzamento de fatos de sua vida e dos ataques garantiu ao FBI um mandado de busca em sua casa, que rendeu evidências suficientes para sua prisão, em 3 de abril de 1996.

QUE FIM LEVOU?

A defesa tentou alegar insanidade em vão e o Unabomber foi condenado à prisão perpétua em uma prisão de segurança máxima no Colorado.

FONTES Unabomber: A Desire to Kill, de Robert Graysmith; artigo Technological Slavery: The Collected Writings of Theodore J. Kaczynski, a.k.a. “The Unabomber”, de David Skrbina, e site do FBI