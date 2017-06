Avril Lavigne morreu e foi substituída?

É uma teoria que circula na internet. Segundo alguns fãs, a cantora não teria aguentado a pressão da fama e teria cometido suicídio aos 17 anos. Mas isso, até agora, é pura lenda urbana, pois não existe qualquer prova de que tenha acontecido. O boato diz que, após o ocorrido, a equipe da cantora teria contratado uma sósia para viver como Avril – e seria a farsante quem lança discos e se apresenta até hoje por aí. Milhares de fãs investigam a história em busca de evidências da fraude.

Evidência #1 – Aparência

A Avril substituta seria, na verdade, Melissa Vandella, uma sósia contratada pela equipe da cantora para despistar os paparazzi no início de sua carreira. Mesmo as duas sendo idênticas, fãs apontam que a impostora tem uma voz diferente, um nariz mais afinado e até altura menor do que a Avril original. A tal Melissa nunca mais foi vista em sua própria identidade

Evidência #2 – Álbuns

O segundo álbum da cantora, Under My Skin, que seria o primeiro da sósia, tem uma temática muito mais obscura do que o primeiro. As canções da nova Avril expressam solidão e desespero, algo interpretado pelos fãs como tristeza por ter abandonado sua vida antiga. Poderia ser uma forma de expressão ou um pedido de ajuda da nova Avril

Evidência #3 – Canções

Algumas músicas do segundo álbum narrariam o suposto dia da morte da Avril real, que teria se suicidado enforcando-se em sua casa, sozinha. A letra de “Nobody’s Home” diz “ninguém está em casa, é lá que ela se deita quebrada por dentro”, enquanto a de “My Happy Ending” diz “não me deixe esperando numa cidade tão morta, pendurada tão alto numa corda tão frágil”

Evidência #4 – Mudança de estilo

No início da carreira, Avril fez declarações se opondo ao padrão das divas pop, defendendo seu estilo skatista e rebelde. Porém, do segundo álbum para cá, os figurinos ficaram mais coloridos, as letras mais ensolaradas e os shows mais coreografados. Foi a rebeldia que acabou ou o estilo da sósia que ganhou espaço?

FONTES Blogs Avril Está Morta, Music World 200 e Acid Black Nerd