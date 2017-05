Como surgiu o pijama?

1. Até a Idade Média, não existiam pijamas. As pessoas simplesmente dormiam peladonas ou usando partes das roupas do dia a dia, já que o principal objetivo era se proteger do frio da madrugada. Foi a partir do século 16 que as coisas começaram a mudar, quando homens e mulheres passaram a usar uma espécie de conjunto de camisola e touca para dormir

2. Pijamas parecidos com os de hoje apareceram na Europa entre o fim do século 17 e o começo do século 18, inspirados em roupas orientais, mas logo sumiram. A moda só pegaria durante a Era Vitoriana (1837-1901), por influência das roupas usadas em países de religião hindu. Foi então que pijamas passaram a ser largamente adotados, tendência que se espalhou pelo mundo

3. No final do século 19, com o avanço das máquinas de costura e da indústria têxtil, estilistas e empresas passaram a influenciar os costumes da população. Foi na primeira metade do século 20 que surgiram os pijamas feitos de tecidos leves, como flanela e seda, e os modelos estampados. Na época, as versões que mais faziam sucesso entre os homens eram a xadrez e a listrada

4. Os homens foram os primeiros a aposentar as camisolas, a partir da década de 1870. Vinte anos depois, o conjunto de camisa e calça já havia virado padrão. E só depois de 1930 o pijama seria considerado essencial. O avanço da indústria e a influência dos estilistas garantiram, também, que as peças ficassem cada vez mais convidativas e acessíveis

5. Na transição para o século 20, as mulheres ainda nem podiam usar calças em público! Foi a estilista Gabrielle “Coco” Chanel que mudou tudo. Em 1920, ela foi pioneira em desenvolver uma coleção elegante de pijamas femininos. Deu certo: na mesma década, as mulheres mais poderosas começaram a desfilar de pijama em casa e até em locais públicos. Coco Chanel também criou as primeiras calças femininas – antes, as peças eram só para homens

TdF sugeriu – Tamires Vichi

