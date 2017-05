É verdade que existem túneis secretos sob a Disney?

Sim! Há uma intricada rede de túneis sob o Magic Kingdom (e outros parques da empresa), que cumprem diversas funções. É por ali, por exemplo, que muitas lojas e lanchonetes são abastecidas. Os túneis também são o principal ambiente para os cast members (os funcionários da Disney), onde podem descansar, trocar de figurino ou se alimentar. Confira abaixo algum dos pontos principais, identificados pelo respectivo número no mapa.

1) Veias e artérias

Os utilidoors (fusão em inglês de “utilidade” e “corredor”) são uma rede de túneis sob o Magic Kingdom, acessível por escadas em áreas reservadas em lojas e atrações. Por ali passa tudo que, na superfície, estragaria a fantasia, como os alimentos utilizados nos restaurantes. Também no subterrâneo se situam escritórios e lavanderias.

2) Mau humor liberado

É nos utilidoors que ficam o refeitório e os banheiros dos cast members. Esse é o único lugar em que eles podem descansar e agir normalmente – já que, diante do público, o regulamento exige que estejam sempre de pé, com o corpo ereto, sem braços cruzados ou mão nos bolsos. E sorrindo, claro!

3) Como manda o figurino

Nos vestiários, os cast members aproveitam para checar o visual. As regras são rígidas. O cabelo dos homens não pode cobrir as orelhas ou o colarinho da camisa, por exemplo. Tatuagens e piercings visíveis ou joias que interfiram no figurino são proibidos. Perucas, tinturas, maquiagens e esmaltes, só se forem extremamente naturais.

4) Sarna do Pluto

Quem se veste de personagens deve descansar a cada 30 minutos. Isso porque as fantasias são bem quentes e já houve até casos de desmaio! Mas a situação era muito pior antes de 2001. Até então, as roupas de baixo eram de uso comum. Mesmo bem lavadas, houve relatos de infestações de piolhos pubianos e sarnas entre cast members que tiveram de se alternar “vestindo” o mesmo personagem.

5) Turismo bizarro

Os utilidoors sempre foram um segredo da Disney. Mas agora há até pacotes especiais para que turistas os conheçam! Isso atrapalha a vida dos cast members, pois a área em que podem realmente ficar à vontade acabou reduzida. Não dá mais para a Cinderela circular por aí descabelada, sob o risco de ser flagrada pelo público.

6) Passeio VIP

Os túneis também são usados por motivos de segurança, como a visita de celebridades. Foi assim que, em janeiro de 2012, o presidente Barack Obama chegou ao castelo da Cinderela, de onde fez um discurso prometendo facilitar vistos para visitantes de países emergentes.