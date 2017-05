ME conferiu (e venceu!) a escape room do filme “Alien: Covenant”

Escape room já não é novidade. A febre das “salas de fuga”, em que um grupo de participantes tem uma hora para resolver uma série de enigmas e encontrar a saída, chegou ao país há mais de um ano. (A Mundo Estranho já testou várias delas – confira aqui). Agora, no ponto de saturação, o desafio não é apenas apresentar esse novo tipo de entretenimento ao público, mas também surpreender aqueles que já o conhecem.

A Escape60 conseguiu. E com uma ajudinha vinda de outro planeta. A sala para promover o filme Alien: Covenant, em parceria com 20th Century Fox, combina enigmas clássicos, desafios inovadores e uma ótima ambientação – tanto no cenário quanto no som. Está entre as melhores (e mais divertidas) salas que a ME já avaliou.

A trama é similar à dos filmes: os participantes estão a bordo de uma nave Weyland Yutani (empresa envolvida na criação da criatura, ao longo da franquia cinematográfica) e precisam sobreviver. Durante a brincadeira, porém, eles entram em contato com outra nave… que pode ou não conter um certo passageiro clandestino. Daquele tipo desagradável cheio de garras, dentes, instinto predador e sangue ácido…

Além dos tradicionais cadeados (alguns envolvendo códigos de número, outros envolvendo palavras e até botão direcional), a sala Alien: Covenant conta com alguns obstáculos bem mais avançados. Em dado momento, os participantes terão de controlar um braço mecânico, encarar um minivideogame e intergair com um tablet de verdade. A coesão com a marca é completa: o androide Walter (vivido por Michael Fassbender) tem uma participação especial para ajudar na sua fuga. E, sim, você vai ter que encarar um Alien para conseguir escapar.

Alien: Covenant estreou nos cinemas nesta quinta, 11/5.

Dificuldade: ♦♦♦♦

Variedade de enigmas: ♦♦♦♦♦

Ambientação: ♦♦♦♦

Diversão: ♦♦♦♦♦

Sala Alien: Covenant

Escape60 – Unidade Vila Olímpia

Rua Baluarte, 18

Dom. a qui., 10h às 22h30

Sex. e sáb., 10h às 23h50

http://www.escape60.com.br