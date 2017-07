Por que XXX está relacionado à pornografia?

É uma herança do antigo sistema de classificação indicativa dos EUA. A Motion Picture Association of America (MPAA), fundada em 1922, é uma entidade criada dentro da indústria cinematográfica para a autorregulação e proteção dos interesses dos estúdios. Em 1968, ela criou um sistema de classificação que ia do G (recomendado para o público geral) ao X (somente para adultos). Os estúdios temiam receber a classificação X, pois isso significaria bilheterias menores e menos cinemas aceitando passar o filme. No entanto, com o tempo, a pornografia foi perdendo seu status de tabu e os produtores de filmes adultos passaram a voluntariamente classificar seus filmes como X. Depois, passaram a usar XX e XXX (classificações não reconhecidas pela MPAA), sinalizando níveis mais fortes de pornografia. Vale dizer que nem todos os filmes que recebiam o X sozinho eram eróticos – Laranja Mecânica (1971) é um exemplo. Por isso e também para evitar a associação com o crescente mercado pornô, a MPAA renomeou sua classificação X para “NC-17” em 1990.

Pergunta do leitor Raylson Daniel, Caxias, MA

FONTES MPAA, Laboratory for Advanced Systems Research, Universidade da Califórnia