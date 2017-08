Qual a diferença entre publicidade e propaganda?

Esses dois termos não são sinônimos, embora sejam usados indistintamente no Brasil. Propaganda é a atividade associada à divulgação de ideias (políticas, religiosas, partidárias etc.) para influenciar um comportamento.

Acima, você têm três bons exemplos de cartazes de propaganda ideológica. Da esquerda para a direita: o famoso Tio Sam, criado para incentivar jovens a se alistar no exército dos EUA; imagem para “demonizar” os judeus, espalhada pela Alemanha pelo regime nazista; e um pôster promovendo o poderio militar da China comunista.

No Brasil, um exemplo regular de propaganda são as campanhas políticas em período pré-eleitoral.

Já publicidade, em sua essência, quer dizer tornar algo público. Com a revolução industrial, no fim do século 19, e o fortalecimento do capitalismo, a publicidade ganhou um sentido mais comercial, e passou a ser uma ferramenta de comunicação para convencer o público a consumir um produto, serviço ou marca. Anúncios para venda de carros, bebidas ou roupas são exemplos de publicidade.

CONSULTORIA Cláudia Lúcia Trevisan, professora do curso de publicidade e propaganda da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas)