Qual foi a primeira boy band?

PERGUNTA Mateus Conte Camargo, Botucatu, SP

Foram os Osmonds, em 1958. O termo “boy band” é vago, já que, em teoria, qualquer conjunto musical formado por garotos se enquadraria – até os Beatles.

Mas aquela imagem que temos de jovens que dançam e cantam, sem necessariamente compor as próprias músicas e focados principalmente no público feminino, remonta ao fim da década de 1950, nos EUA. Na época, os quartetos de barbearia (aqueles com roupas listradas, que cantavam a capela) estavam perdendo popularidade para sua versão mais pop, com um toque de blues: as bandas de doo wop.

O principal grupo desse gênero eram os Mills Brothers – que foram a inspiração original de George Osmond ao organizar seus filhos para cantarem. Os Osmonds atingiram o auge nos anos 1970 (quando também já existiam, por exemplo, os Jackson Five), mas a expressão “boy band” só foi surgir no fim da década de 1980, associada ao grupo New Kids on the Block.

