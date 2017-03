Time de Trump fez reuniões no escuro por não achar interruptor

A equipe do presidente americano Donald Trump, que já não está vivendo tempos fáceis, estaria, segundo informações do jornal The New York Times, com dificuldades em encontrar os interruptores da Casa Branca. A situação nada convencional rendeu comentários irônicos de Pete Souza, fotógrafo que trabalhou durante a administração Obama. Em seu Twitter, Souza publicou “O interruptor fica na parede à direita da porta”.

Quem também entrou na brincadeira foi Ronald Klain, ex-ajudante do ex-vice-presidente americano, Joe Biden. Klain tweetou “Lembra os memes sobre o VP Biden deixando armadilhas para Trump? Bom, o interruptor ainda estava na parede da última vez que o vi”.

De acordo com o Times, além dos problemas elétricos, o comportamento de Trump vem balançando a rotina dos funcionários da Casa Branca. O novo presidente teria uma maneia de assistir televisão usando um pijama ou enquanto janta. Também faz parte da rotina revisar, em conjunto com Sean Spicer, seu secretário de imprensa, as notícias publicadas sobre sua administração. Esse processo incluiria, ainda, uma caneta, usada para marcar as publicações que desagradaram Trump.

Como sua família continua em Nova York, quando não está trabalhando, o presidente americano prefere passar o tempo sozinho e a única foto na sua mesa é a de seu pai, Frederick Christ Trump.