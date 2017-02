27 perguntas absurdas – e nossas respostas para elas

1) Como existe banco 30 horas se o dia tem 24 horas?

A expressão foi uma jogada de marketing do Unibanco, que, em 1991, somou as seis horas de funcionamento das agências (das 10h às 16h) com as 24 horas em que o banco fica disponível por meio de caixas eletrônicos e telefones. Hoje, o Itaú (que incorporou o Unibanco) mantém “30 horas” e o acesso também rola via internet.

2) Por que a primeira atividade nos Alcoólicos Anônimos é se apresentar aos demais?

Os membros do A.A. só mantêm o anonimato diante da sociedade. O motivo é óbvio: a garantia de que os problemas com álcool e a participação no grupo não sejam revelados publicamente. Internamente, rola muita cumplicidade, já que conhecer o próprio problema e identificar semelhanças com os colegas é parte do tratamento.

3) Se o planeta é redondo, quais são os quatro cantos da Terra?

Clique na pergunta para conferir uma resposta mais completa.

4) Por que temos que ficar sérios em fotos de documento?

Clique na pergunta para conferir uma resposta mais completa.

5) Por que os kamikazes usavam capacete?

Há duas teorias. A primeira é que, caso uma missão falhasse (o objetivo não fosse atingido), o uso de capacete daria mais chances de sobrevivência para uma próxima missão suicida. Outra hipótese é a de que o capacete é parte do fardamento e seu uso demonstra respeito pelo código de conduta militar japonês.

6) Por que Exaltasamba toca pagode e Zeca Pagodinho toca samba?

Zeca Pagodinho sempre tocou samba, desde antes do apelido, originado de sua participação na Ala do Pagodinho no bloco de carnaval Boêmios do Irajá. Pagode, na época, era qualquer ocasião em que os amba era tocado. O samba romântico dos anos 90, gênero praticado pelo Exaltasamba, foi batizado de pagode por uma questão comercial – era uma maneira de distanciá-lo do samba mais ritmado, associado, na mente do consumidor, ao Carnaval.

7) Por que os aviões não são feitos do mesmo material das caixas-pretas?

Porque o peso inviabilizaria o voo. Um Boeing 737-700 construído a partir de fibra de vidro e de carbono pesa até 70 toneladas, mas, se fosse feito com as resinas e ligas de aço e titânio que revestem a parte eletrônica da caixa-preta, pesaria seis vezes mais. Isso requereria motores gigantes e uma quantidade impraticável de combustível. Clique aqui para saber em detalhes como funciona uma caixa-preta e neste outro link para saber por que ela é laranja, e não preta, como diz o nome.

8) Se o nome da cor é laranja por que o limão não se chama verde?

Clique na pergunta para conferir uma resposta mais completa.

9) Por que lojas 24 horas têm fechadura?

Porque mesmo uma loja que funciona dia e noite pode precisar ficar fechada em algum momento, seja por um feriado, por uma reforma, seja até mesmo para limpeza. E tem outra: as portas, por padrão de fabricação, já vêm com fechaduras. Ninguém fabrica portas sem fechadura para lojas 24h.

10) Por que o Pato Donald se enrola na toalha de banho se não usa calças?

Clique na pergunta para conferir uma resposta mais completa.

11) E por que a Margarida não tem voz de pato, como o Donald?

Primeiro, pasme: a primeira namorada do Pato Donald não foi a Margarida. Antes de ela aparecer em 1940, Donald flertava com Donna Duck, que também era irritada e tinha voz de pato – ambos eram dublados por Clarence Nash. Margarida surgiu para contrabalançar a ira do pato, trazendo momentos de calma e serenidade, e a voz suave fazia parte disso.

12) Por que o Mickey e outros personagens antigos usam luvas?

O camundongo também era um personagem humanizado. Por isso, não lhe cabiam patinhas de rato e Disney optou por colocar-lhe as luvas. A outra razão era prática: as luvas facilitavam o desenho, porque não era preciso animar rugas e linhas das mãos. Isso também explica as luvas de outros personagens antigos. O mais curiosos é que, numa de suas primeiras animações, produzida em 1928, Mickey não vestia luvas nem sapatos. Confira abaixo:

13) Por que a Mônica é chamada de “baixinha” se tem a mesma altura do Cebolinha e do Cascão?

De acordo com Mauricio de Sousa, o que irrita a Mônica é justamente isso: ser chamada de baixinha sendo do mesmo tamanho dos outros! Além disso, ser “baixinha” é uma das características usadas para reforçar a identidade do personagem, assim como dentuça e gorducha.

14) Por que o golpe se chama “Boa noite, Cinderela” se quem dorme é a Bela Adormecida?

Clique na pergunta para conferir uma resposta mais completa.

15) Como os cegos sabem que terminaram de se limpar após ir ao banheiro?

Eles não sabem. O cego treina para identificar, por meio de outros sentidos e sensações, o que é xixi e o que é cocô (e até quando há algum problema: uma dor de barriga, por exemplo). Para cada caso, fica estabelecido um padrão de ação. Quando for cocô, pode ser preciso, por exemplo, passar o papel higiênico cinco vezes para garantir a limpeza.

16) Se o vinho é líquido, como pode ser seco?

Seco é o nome dado aos vinhos menos doces – não tem nada a ver com ser menos molhado. Os secos, ao contrário dos doces, não têm açúcar residual fermentável. “O nome seco foi determinado por lei e, portanto, não tem uma explicação lógica”, esclarece Arthur Azevedo, diretor executivo da Associação Brasileira de Sommeliers (SP). O vinho pode ser seco, meio seco, doce ou muito doce, quanto maior for a quantidade de açúcar residual por litro de bebida.

17) Como pode haver crianças trabalhando em programas proibidos para menores?

A lei brasileira permite a realização de atividades artísticas por adolescentes ou crianças com alvará judicial. Essa autorização permite ao artista mirim atuar em espetáculos, filmes, programas de TV, comerciais etc., e precisa conter restrições visando garantir a saúde e a segurança do trabalhador precoce. Ela segue uma tendência mundial: há uma convenção da OIT (Organização Internacional do Trabalho) que prevê ignorar a idade mínima para o trabalho em casos de participação em representações artísticas.

18) Por que as pessoas apertam o controle remoto com mais força quando a pilha está fraca?

Comportamentos repetitivos tendem a se reforçar ao longo da vida. Quando, por algum motivo, a ação não gera o resultado esperado, um dos efeitos é aumentar a magnitude e a frequência do comportamento. No caso de trocar o canal da TV, se a pilha está fraca, a tendência instintiva é apertar o botão mais vezes e com mais força em vez de trocá-la.

19) Por que “tudo junto” se escreve separado e “separado” tudo junto?

Por convenções da língua portuguesa. No caso de “separado”, a curiosidade é que o verbo “separar” vem do latim “separé”, que, por sua vez, deriva da expressão original “se pararé”. Outro motivo para escrever “separado” junto é evitar confusão de significado em expressões como “se parado pela polícia, evite discussões”.

20) Por que a agulha da injeção letal é esterilizada?

Clique na pergunta para conferir uma resposta mais completa.

21) Quem certifica a qualidade de quem emite certificados de qualidade ISO 9000?

O Inmetro. Ele credencia os organismos de certificação para que sejam capazes de emitir certificados de qualidade para outras empresas. O Inmetro, por sua vez, é reconhecido pelo Fórum Internacional de Acreditação (IAF, na sigla em inglês), associação de organismos acreditadores que regulamentam as certificações ISO.

22) Quantas palmas formam uma salva de palmas?

Tecnicamente, duas. Isso porque, de acordo com o dicionário, salva de palmas é o mesmo que aplausos – o plural de aplauso. Por isso, a partir de dois aplausos, já temos uma salva. No entanto, uma salva de palmas também pode significar ovação, aclamação pública. Ou seja, nesse caso, se as palmas forem empolgadas, viram uma salva.

23) Por que o Charada dá pistas ao rival Batman?

O vilão tem um distúrbio psicológico que o torna obsessivo pela atenção do homem-morcego. Para isso, ele desafia a inteligência do herói com charadas que revelam, aos poucos, seus planos criminosos. A estratégia deu certo e, atualmente nas HQs, o Charada se aproximou de seu objeto de desejo, atuando como detetive em parceria com Batman.

24) Qual a diferença entre andar rápido e correr devagar?

Menos de 1 km/h. De acordo com o educador físico Carlos Wiering, ao correr, mesmo que devagar, em pelo menos um momento da transição dos pés, a pessoa estará flutuando, sem contato algum com o solo. Já no caminhar, mesmo que rápido, a pessoa tem sempre pelo menos um dos pés no chão.

25) Como os motoristas de ônibus que fazem a última viagem da linha voltam para casa?

Quem não tem carro ou moto volta de carona. Motoristas e cobradores “desmotorizados” dependem da ajuda dos colegas para voltar para casa em horários que já não há transporte público em circulação. Em geral, um colega fica de plantão esperando os que estão cumprindo o último turno para levá-los de carro para casa.

26) Por que a calça do Hulk não rasga quando ele se transforma?

Clique na pergunta para conferir uma resposta mais completa.

27) Por que os canteiros de avenidas são chamados assim se não ficam nos cantos?

É que os canteiros nunca tiveram nada a ver com estar no canto ou não. Além disso, quando os primeiros canteiros surgiram, eles não estavam associados a porções de terra, mas a pedras. Segundo o dicionário Houaiss, um dos significados da palavra canto é pedra. Por isso, os primeiros montes de pedras das obras são chamados de canteiros.