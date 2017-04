6 truques secretos do Magic Kingdom para criar a “magia Disney”

1) A VIDA É UM SHOW

Os funcionários são obsessivamente treinados para acreditar na “magia Disney” – e preservá-la a todo custo. São, inclusive, chamados de cast members (membros do elenco), pois o dia a dia do parque é considerado um grande espetáculo no qual as estrelas são os visitantes. Por isso, você jamais verá um cast member mal-humorado ou mesmo fazendo um lanchinho!

2) SÓ HÁ UM MICKEY

A Disney é supercuidadosa para não quebrar o encanto. Você jamais verá, simultaneamente, dois Patetas (ou dois Donalds, dois Mickeys…). Pode até haver mais de um – mas bem longe um do outro, para jamais serem flagrados ao mesmo tempo. E, quando rolam aqueles desfiles de personagens na rua principal, eles somem do resto do parque.

3) TÃO LONGE, TÃO PERTO

Na rua principal, a Main Street USA, as casas vão diminuindo de tamanho. As próximas ao castelo são ligeiramente menores que as do portão de entrada. A desproporção cria um efeito conhecido como perspectiva forçada. Resultado: na chegada, você tem a sensação de ter um parque imenso para explorar e, na saída, a impressão de não precisar andar tanto para ir embora.

4) VIDA NOTURNA

O lugar continua bombando mesmo após os visitantes irem embora. Há cast members exclusivos para o turno da noite, que limpam tudo (até os lagos), fazem a manutenção dos brinquedos, abastecem lojas e restaurantes, consertam estragos no cenário, trocam lâmpadas, substituem flores murchas… Às vezes, rola até um desfile de madrugada para servir de ensaio.

5) OS OLHOS ENGANAM

Também rola um truque de perspectiva forçada no castelo da Cinderela. Quanto mais no alto, menores são as janelas e os blocos que compõem suas paredes. Assim, quando você o observa debaixo para cima, ele parece enorme. Mas a construção tem pouco mais de 57 m de altura (só para comparar, a Torre Eiffel, em Paris, passa dos 300 m). É pura ilusão de ótica!

6) LIXO EXPRESSO

Estacionar caminhões de lixo fedidos perto das atrações quebraria qualquer clima mágico. O melhor é fazer a sujeira “sumir”. A cada 15 minutos, um sistema a vácuo suga dejetos descartados nos cestos de lixo por uma rede de canos subterrâneos. Eles são levados, a quase 100 km/h, para uma central de processamento atrás da Splash Mountain.

Aprendendo o papel

Algumas das obrigações dos cast members

– Conhecer a história da Disney, o funcionamento dos parques e das atrações

– Sempre fazer contato visual com o público e sorrir

– Dar boas-vindas a quem se aproximar

– Oferecer ajuda mesmo que ninguém peça

– Ser cortês, inclusive com crianças

– Nunca falar de um personagem no plural (“Os Patetas…”)

– Agradecer sempre e convidar para voltar em breve

Alegria tamanho família

Números incríveis do Walt Disney World

– Ocupa 100 km2 (o mesmo que 9.350 campos de futebol)

– Emprega 62 mil pessoas em mais de 3 mil ocupações, como costureiros, cosmetologistas e cientistas marinhos

– Tem 3 mil espécies de plantas, originárias de 50 países

– Dispõe de 2,5 milhões de uniformes, vestidos e fantasias para os funcionários

– Lava 129 toneladas de roupa diariamente

– Vende 78 milhões de produtos Coca-Cola, 10 milhões de hambúrgueres e 5,3 milhões de sacos de pipoca ao ano

– Na época do Natal, é decorado com mais de 1,5 mil árvores e cerca de 8 milhões de luzes