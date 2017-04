É verdade que existem “Mickeys escondidos” na Disney?

Sim. As equipes de cenografia do parque gostam de esconder pequenas referências ao personagem mais popular de Walt Disney – muitas vezes, simplificado como apenas três círculos. Procurá-los virou uma grande brincadeira, que já rendeu sites, livros e guias. No mapa acima, que retrata o Magic Kingdom de Orlando, indicamos oito dele. Os números correspondem à legenda abaixo.

1) Mickey’s Philharmagic

Atenção à decoração na lateral do teatro. Uma das trompas apresenta duas orelhinhas que entregam o ouro: mais um Mickey secreto.

2) Haunted Mansion

Antes de embarcar nesse passeio assustador, olhe para o chão. Próximo à entrada, há marcas de ferradura de cavalo. Duas delas completam um Mickey com um bueiro.

3) Splash Mountain

Esse perfil na Frontierland é enorme, mas é preciso ser rápido para fotografá-lo. Aparece pouco antes de o barco descer pela queda principal do brinquedo.

4) Pirates of the Caribbean

Fica na Adventureland e tem vários Mickeys. Repare no quadro na saída, pouco antes da entrada da lojinha. O que são aqueles três círculos no ombro da figura?

5) Swiss Family Tree House

Subindo pelas escadas da atração, há o rosto de um Mickey camuflado no musgo de um dos troncos da árvore.

6) Be Our Guest

A área New Fantasyland abriu no fim de 2012, mas já entrou na brincadeira. Este aqui está na parede atrás da área de checagem de reservas do restaurante temático de A Bela e a Fera.

7) Bonjour Village Gift Shop

Três pequenas engrenagens compõem a figura na vitrine desta loja na New Fantasyland, ao lado do novo brinquedo da Pequena Sereia.

8) Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin

Saindo da atração e entrando na loja de suvenires, há uma ilustração de nave com um Mickey num dos painéis.

Inscreva-se na newsletter da Mundo Estranho e receba, toda semana, dez notícias e reportagens que vão te surpreender!