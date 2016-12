Flashback: por dentro do “Pula Pirata”

Ilustra dnepwu

Edição Felipe van Deursen

Uma mola guarda todo o segredo da brincadeira

1. RAIO X DO MARUJO

No brinquedo, são 24 furos em que os jogadores devem enfiar espadinhas de plástico até que o pirata pule. Dois buracos funcionam, aleatoriamente, como gatilho para o barril cuspir o boneco. No lado de dentro, há quatro andares e um cano vertical com todas as engrenagens

2. TUDO SEM SANGUE

Duas alavancas interdependentes, posicionadas a 180º, estão acopladas no cano. Uma opera nos dois andares de cima e a outra nos dois de baixo. Uma mola, presa à base do brinquedo, determina a altura dessas alavancas. Quando as espadas entram pelos furos que estão alinhados com as alavancas, elas liberam a mola, que expulsa o pirata do barril

3. ROLETA-RUSSA

A cada disparo do pirata, o cano gira automaticamente, tanto em sentido horário como anti-horário. Isso comprime a mola, redefine a altura das alavancas e, consequentemente, os furos responsáveis pela ignição. Com o brinquedo reiniciado, cada jogador tem chances iguais de ganhar ou de perder

Consultoria Rodrigo Passeira, gerente de produto da Brinquedos Estrela